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В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за «Джеби»
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В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за тайфуна «Джеби» 

РИА Новости + ещё 5
Фото: © РИА Новости / Иван Захарченко
Тринадцать японских авиакомпаний сообщили об отмене 589 авиарейсов в центральной части страны и на юго-западе в связи с приближение мощного тайфуна "Джеби", которому в Японии присвоен порядковый номер 21.
Авиаперевозчики были вынуждены отменить рейсы, чей взлет и посадка приходятся на города района Кансай, такие как Осака и Кобе. Число отмененных рейсов продолжает расти.
Железнодорожные компании, прежде всего, крупнейшая West Japan Railway Company вынуждены отменить отправление скоростных поездов Синкансэн и экспрессов в направлениях городов Осака, Хиросима, а также связывающих крупнейший японский остров Хонсю с островом Сикоку. Отменено движение парома между префектурами Канагава и Тиба по соседству с Токио.
В настоящее время тайфун приближается к Японии с юго-востока и двигается на север, таким образом, к утру среды он пронесется на всей территорией страны. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 945 гектопаскалей. Сила ветра 45 метров в секунду, при порывах до 60 метров в секунду. Метеорологи назвали его самым мощным в этом году.
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