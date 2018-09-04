В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за «Джеби»

В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за тайфуна «Джеби»

Тринадцать японских авиакомпаний сообщили об отмене 589 авиарейсов в центральной части страны и на юго-западе в связи с приближение мощного тайфуна "Джеби", которому в Японии присвоен порядковый номер 21.

Авиаперевозчики были вынуждены отменить рейсы, чей взлет и посадка приходятся на города района Кансай, такие как Осака Кобе . Число отмененных рейсов продолжает расти.

Железнодорожные компании, прежде всего, крупнейшая West Japan Railway Company вынуждены отменить отправление скоростных поездов Синкансэн и экспрессов в направлениях городов Осака, Хиросима, а также связывающих крупнейший японский остров Хонсю с островом Сикоку. Отменено движение парома между префектурами Канагава и Тиба по соседству с Токио.

В настоящее время тайфун приближается к Японии с юго-востока и двигается на север, таким образом, к утру среды он пронесется на всей территорией страны. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 945 гектопаскалей. Сила ветра 45 метров в секунду, при порывах до 60 метров в секунду. Метеорологи назвали его самым мощным в этом году.