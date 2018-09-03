Ещё
Туристический поток в Петербург по итогам года может превысить 8 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристический поток в Петербург по итогам года может превысить 8 млн человек 

ТАСС 3 сентября 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2018 года превысит 8 млн человек, в 2017 он составил 7,5 млн Об этом в понедельник сказал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич в рамках бюджетных слушаний в Законодательном собрании.
"В этом году ждем более 8 млн туристов. Только в период чемпионата мира по футболу город посетили более миллиона человек", — сказал Панкевич. По его словам, стал заметен рост турпотока из стран Латинской Америки, Южной Кореи, Финляндии, Франции. Во время чемпионата город посетили 640 тыс. иностранных туристов и около 280-290 тыс. из российских регионов.
Глава комитета отметил, что рост турпотока в сравнении с 2017 годом, когда Петербург посетили 7,5 млн человек, будет больше ранее прогнозируемого. «По следующему [2019] году ждем примерно такого же притока», — сказал Панкевич. По его оценке, такой прогноз возможен благодаря проведению большого количества новых крупных мероприятий.
На финансирование программы развития туризма в Петербурге на 2019 год профильный комитет запросил почти 1 млрд руб. Средства пойдут на поддержку событийного, конгрессно-выставочного и медицинского туризма. Городские власти намерены довести долю туризма в валовом региональном продукте (ВРП) к 2023 году до 6%. Сейчас по экспертной оценке общий мультипликативный эффект туризма на экономику города составляет 250 млрд руб.
ТАСС: последние новости
В аэропорту Шереметьево больше не будут объявлять опаздывающих пассажиров по фамилии Международный аэропорт Ульяновск имени Карамзина открылся после реконструкции Санкт-Петербург предложил Карачаево-Черкесии сотрудничество в сфере медицинского туризма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу641
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей186
На Россию надвигается апокалипсис89
Вдова Захарченко выступила с заявлением223
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение