Туристический поток в Петербург по итогам года может превысить 8 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 сентября. / ТАСС /. Туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2018 года превысит 8 млн человек, в 2017 он составил 7,5 млн Об этом в понедельник сказал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич в рамках бюджетных слушаний в Законодательном собрании.

"В этом году ждем более 8 млн туристов. Только в период чемпионата мира по футболу город посетили более миллиона человек", — сказал Панкевич. По его словам, стал заметен рост турпотока из стран Латинской Америки, Южной Кореи, Финляндии, Франции. Во время чемпионата город посетили 640 тыс. иностранных туристов и около 280-290 тыс. из российских регионов.

Глава комитета отметил, что рост турпотока в сравнении с 2017 годом, когда Петербург посетили 7,5 млн человек, будет больше ранее прогнозируемого. «По следующему [2019] году ждем примерно такого же притока», — сказал Панкевич. По его оценке, такой прогноз возможен благодаря проведению большого количества новых крупных мероприятий.

На финансирование программы развития туризма в Петербурге на 2019 год профильный комитет запросил почти 1 млрд руб. Средства пойдут на поддержку событийного, конгрессно-выставочного и медицинского туризма. Городские власти намерены довести долю туризма в валовом региональном продукте (ВРП) к 2023 году до 6%. Сейчас по экспертной оценке общий мультипликативный эффект туризма на экономику города составляет 250 млрд руб.