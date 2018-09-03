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Где проще всего получить шенгенскую визу
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Где проще всего получить шенгенскую визу 

Рамблер + ещё 9 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Консульства Испании, Финляндии, Греции, Италии, Германии и Франции чаще других диппредставительств выдают гражданам России шенгенские визы на длительный срок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС и веб-сервиса VISAbility.ru.
По данным авторов исследования, в этом году Финляндия выдала 68 процентам участников опроса двухлетние визы.
Консульство Испании дало 63 процентам респондентов визы, действующие в течение года. В консульстве Греции 59 процентов опрошенных россиян получили трехлетние визы сроком действия до 2021 года. Италия выдала годовые визы 41 проценту опрошенных.
Самые долгосрочные, пятилетние визы, выдают россиянам в консульстве Франции.
В 2018 году россияне чаще всего обращались за шенгеном в консульства Испании и Финляндии — туда документы подали по 15,6 процента респондентов. Второе место заняла Италия (14,8 процента), а третью строчку поделили между собой Франция и Греция — по 10,7 процента.
Участники опроса, обращавшиеся за визами в этом году, примерно в половине случаев получили мультишенген на длительный срок.
Два года назад россияне назвали самой лояльной по выдаче мультивиз страной Испанию. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на исследование агентства Tripsta, что в 2016-м россияне также без проблем получали мультивизы в консульствах Италии и Греции. Чехия и страны Прибалтики выдавали многократные визы менее охотно. Наиболее требовательными по выдаче виз граждане РФ называли США и Великобританию.
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