Где проще всего получить шенгенскую визу

Финляндии, Греции, Италии, Германии и Консульства Испании Франции чаще других диппредставительств выдают гражданам России шенгенские визы на длительный срок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС и веб-сервиса VISAbility.ru.

По данным авторов исследования, в этом году Финляндия выдала 68 процентам участников опроса двухлетние визы.

Консульство Испании дало 63 процентам респондентов визы, действующие в течение года. В консульстве Греции 59 процентов опрошенных россиян получили трехлетние визы сроком действия до 2021 года. Италия выдала годовые визы 41 проценту опрошенных.

Самые долгосрочные, пятилетние визы, выдают россиянам в консульстве Франции.

В 2018 году россияне чаще всего обращались за шенгеном в консульства Испании и Финляндии — туда документы подали по 15,6 процента респондентов. Второе место заняла Италия (14,8 процента), а третью строчку поделили между собой Франция и Греция — по 10,7 процента.

Участники опроса, обращавшиеся за визами в этом году, примерно в половине случаев получили мультишенген на длительный срок.