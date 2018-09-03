Карта минского гостя станет «вездеходом» по всей Беларуси

На вкус и цвет товарища нет, поэтому руководство «Мингорсправки» предложило любителям путешествий и жителям столицы на выбор 5 форматов, включающих 16 типов карт. Руководитель организации, Борис Васильев , в беседе с БЕЛТА подтвердил, что проект оказался как нельзя кстати. С начала туристического сезона карты туристических бонусов продаются ежедневно. Практически все музеи, расположенные в белорусской столице, включены в проект, а вместе с ними — гостиницы, рестораны, кафе, магазины, пункты проката автомобилей, велосипедов. Да и число партнеров проекта выросло за полгода в два раза. А у организаторов уже новые планы. Они занимаются трансформацией столичной карты Гостя в «вездеход» для всех регионов страны.

Создание специализированных межрегиональных форматов карты включено в республиканскую программу по проведению в Беларуси 2018-2020 годов под знаком Года малой родины, подчеркнул Васильев. Поэтому она, по его словам, будет включать уникальные объекты всей республики. Благодаря этому детальному экскурсоводу можно максимально комфортно спланировать маршрут, не пропустив ничего значительного. Проще говоря, не заметить крыловского «слона» гости не рискуют. И что еще немаловажно, многие гостиницы предлагают выше процент скидок, чем популярные сервисы бронирования.

У обладателей карты будет информация не только о достопримечательностях, но и точках общественного питания, гостиницах по всей республике. А специально для тех, кто интересуется историей своей страны и хотел бы узнать о ней как можно больше, разработана карта на 12 месяцев.

По подсчетам специалистов, только на посещении музеев при уже действующем количестве объектов можно сэкономить до $60, а добавление региональных музеев и использование карты в течение последующих трех лет в гостиницах, ресторанах, магазинах, пунктах проката даст еще более солидную экономию.

Вместе с картой Гостя ее владельцы получают и путеводители. Васильев уточнил, что планируется издание раскладывающихся буклетов с картой и перечнем объектов, ведь продукт должен отражать туристический потенциал всей Беларуси.

Карту Гостя в Минске можно купить в пяти форматах — VIP, Премиум, Люкс, Бизнес и Эконом. Среди иностранцев в первую очередь спросом пользуется формат VIP. Он дает право безлимитного проезда в транспорте и бесплатного посещения девяти музеев и зоопарка. Приобретали туристическую новинку гости из России, Польши, Словакии, Франции, Германии, стран Балтии, Норвегии, Финляндии, Китая.

А вот коренные жители чаще берут карты, которые подешевле. Кроме того, карты различаются по времени действия — на 24 часа, несколько суток и даже — на 12 месяцев. Васильев добавил, что речь идет о бесплатном или со скидками посещении музеев, а на всех других объектах бонусы сохраняются в течение трех лет.

Сейчас путеводители, информация на сайте представлены на двух языках — русском и английском. В ближайшее время появится раздел для китайских туристов с презентацией основных достопримечательностей. В ноябре проект будет представлен на выставке в Шанхае.