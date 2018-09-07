Ещё
Введут ли в Петербурге туристический сбор?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Введут ли в Петербурге туристический сбор? 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 12 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге планируют ввести туристический сбор. Когда это произойдёт? И. Кузьмицкая, СПб  О планах по введению очередного налога на днях уточнил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.
— Размер сбора сейчас обсуждается, — уточнил руководитель ведомства. — Предположительно он появится уже в 2019 году. Мы рассчитываем получить дополнительный доход в размере от 1 до 2% от расходов туристов. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, и такая работа уже ведётся. Вместе с администрацией Петербурга в ней активно участвуют министерства финансов и культуры.
Сейчас в обществе развернулась дискуссия по поводу неоднозначного решения. Сторонники заявляют о необходимости дополнительных расходов на инфраструктуру, так как турпоток в Петербург в последнее время вырос. В 2017-м Северную столицу посетили около 7,5 миллиона человек. Свои доводы и у скептиков. Они говорят, что предприятия, работающие в данном сегменте рынка, и так исправно платят налоги. Сбор должен быть небольшим, иначе он отпугнёт путешественников, и неизвестно, превысят ли затраты выгоду.
К тому же во всём мире в сфере туризма сегодня жёсткая конкуренция, и даже скромные 1-2% могут заставить людей поехать в другое место.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Смольном обсудили перспективы введения туристического сбора В Санкт-Петербурге могут ввести 2% туристический сбор 20 петербургских туристов несколько дней не могут вернуться из Болгарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию327
Президент Ирана обратился с призывом к России103
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу56
Новый глава ДНР сделал первое заявление185
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски133
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение