Введут ли в Петербурге туристический сбор?

Санкт-Петербурге планируют ввести туристический сбор. Когда это произойдёт? И. Кузьмицкая, СПб О планах по введению очередного налога на днях уточнил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников

— Размер сбора сейчас обсуждается, — уточнил руководитель ведомства. — Предположительно он появится уже в 2019 году. Мы рассчитываем получить дополнительный доход в размере от 1 до 2% от расходов туристов. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, и такая работа уже ведётся. Вместе с администрацией Петербурга в ней активно участвуют министерства финансов и культуры.

Сейчас в обществе развернулась дискуссия по поводу неоднозначного решения. Сторонники заявляют о необходимости дополнительных расходов на инфраструктуру, так как турпоток в Петербург в последнее время вырос. В 2017-м Северную столицу посетили около 7,5 миллиона человек. Свои доводы и у скептиков. Они говорят, что предприятия, работающие в данном сегменте рынка, и так исправно платят налоги. Сбор должен быть небольшим, иначе он отпугнёт путешественников, и неизвестно, превысят ли затраты выгоду.

К тому же во всём мире в сфере туризма сегодня жёсткая конкуренция, и даже скромные 1-2% могут заставить людей поехать в другое место.