Санкт-Петербург готовится брать с туристов налог

Туристский сбор, о котором в Петербурге говорили последние пять лет, могут ввести уже с 1 января 2019 года. Во всяком случае, этого очень хотят городские власти: бюджет теряет большие деньги из-за отмены налога на движимое имущество. Вот тут-то туристы и помогут наполнить казну.

Министерство культуры рекомендовало Петербургу установить ставку сбора на уровне 2 процентов от стоимости услуг, которыми пользуются туристы. В основном речь идёт о гостиничном обслуживании: тогда постояльцам можно просто включать новый налог в цену проживания.

С таким размером сбора согласился председатель петербургского комитета финансов Алексей Корабельников : «В целом это соответствует уровню, который применяется в ряде европейских государств. Если посмотреть на европейскую практику, где-то ставка турсбора составляет 1 процент, где-то доходит до 5 процентов. В Нью-Йорке она составляет больше 13 процентов. Ставка в 1-2 процента нам видится вполне разумной величиной».

В Петербурге сейчас около 40 тыс. гостиничных номеров. Средняя объявленная стоимость — 8 тыс. рублей за ночь. Средняя заполняемость — 60 процентов. Несложные подсчёты показывают, что доход бюджета при двухпроцентном сборе составит 1,4 млрд рублей в год. Но, скорее всего, суммы будут ниже: объявленные цены редко соответствуют реальным, ведь отели дают огромные скидки компаниям, обеспечивающим большой турпоток. Есть дисконты и для тех, кто заказал номер через системы бронирования в Интернете. Есть сезонные понижения цен, акции и много чего ещё. Но примерно на миллиард дополнительных рублей бюджет рассчитывать может.

«Конечно, туристский сбор должен быть, — поддержал идею председатель профильной комиссии петербургского Заксобрания по туристской индустрии Алексей Горшечников. — Несомненно, это непопулярная мера, так как увеличится стоимость поездки в Петербург. Но она не коснётся жителей города — сбор будут платить только туристы. Тем не менее меня обескуражило, что обсуждение туристского сбора ведётся без участия депутатов и нашей комиссии. А обсуждать надо, и очень широко. Туриндустрия, гиды, переводчики, отельеры — все должны высказать свои пожелания. Должно быть понятно, как и с кого берётся сбор, и главное — на что его будут расходовать».

Впрочем, по признанию Алексея Корабельникова и главы городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, подобные детали пока неизвестны и им самим: идея всё ещё находится в стадии проработки. Возможно, сбор будут брать только с иностранцев, как это делают в Европе, чтобы не навредить внутреннему туризму. А возможно, раскошеливаться придётся всем. Может быть, платить налог станут только постояльцы отелей, опять же как это чаще всего происходит в Европе. Тем более что отследить туристов, поселившихся в частном секторе, практически невозможно. А может, деньги будут собирать при въезде в город — на вокзалах, в порту и аэропорте.

Алексей Корабельников ждёт, что ясность появится после заседания Госсовета, который будет рассматривать целесообразность введения туристского сбора на федеральном уровне. «Велика вероятность, что инициатива будет поддержана», — дал прогноз глава комитета финансов.

«Я считаю, что деньги, вырученные от туристского сбора, должны в первую очередь идти на популяризацию Петербурга, его красот и достопримечательностей, — считает Алексей Горшечников. — Чтобы люди во всём мире знали, что в Петербурге есть не только Медный всадник и Эрмитаж . Средства могут пойти на рекламу города, на поддержку фирм в России и за рубежом, которые интересуются Петербургом, привозят к нам туристов. Возможно, деньги можно потратить и на сохранение памятников, и на помощь музеям — но это уже во вторую очередь».

Между тем, чтобы туристский сбор в Петербурге появился с Нового года, обсуждение, написание и принятие соответствующих законов надо проводить стремительно — осталось всего четыре месяца.