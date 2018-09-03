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Аэропорт Шереметьево пообещал разобраться с описанными Г. Черданцевым проблемами в досмотровой зоне
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Аэропорт Шереметьево пообещал разобраться с описанными Г. Черданцевым проблемами в досмотровой зоне 

Агентство «Москва» 3 сентября 2018
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, скоплений пассажиров в зоне предполетного контроля терминала D не наблюдается. С ситуацией, которую описал Г. Черданцев, разберемся дополнительно», — сказал собеседник агентства.
Ранее Г. Черданцев опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором раскритиковал досмотр в аэропорту Шереметьево. По его словам, в досмотровой зоне были большие очереди, сотрудников было мало и они были уставшие. Он отметил, что в таких условиях досмотр превращается в формальность.
Агентство «Москва»: последние новости
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