Ещё
ФАС: «Победа» использовала предупреждение службы для повышения багажного тарифа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС: «Победа» использовала предупреждение службы для повышения багажного тарифа 

Rambler News Service + ещё 17 4 сентября 2018
Фото: Москва24
Авиакомпания «Победа», которая повысила тариф на провоз багажа весом до 10 кг с 499 руб. до 777 руб., воспользовалась предупреждением Московского УФАС для повышения доходов, следует из сообщения регулятора.
«Действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров», — говорится в сообщении УФАС по Москве.
В своих заявлениях авиакомпания указывает, что тариф в 499 руб. за 10 кг багажа являлся «промотарифом». При этом в публичных правилах перевозки авиакомпании этого указано не было, уточняло УФАС.
«После получения официального ответа от «Победы» управление детально оценит действия авиакомпании в рамках выполнения предупреждения на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — сообщила служба.
Ранее лоукостер сообщал, что «в связи с требованием Московского УФАС отменит промотариф на провоз багажа весом до 10 кг в 499 рублей, который действовал на ограниченное количество мест в салоне.
»Стоимость провоза багажа до 10 кг с 4 сентября будет составлять 777 рублей при покупке на сайте авиакомпании или 1 тыс. рублей при покупке в аэропорту или у агентств», — сообщала авиакомпания.
Ранее Московское УФАС сообщило, что установило в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания невыгодных условий провоза багажа.
Также сообщалось, что «Победа» с 28 октября введет плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах в размере €25. Минимальная цена авиабилета компании составляет 499 руб. с учетом всех сборов.
Rambler News Service: последние новости
В Шереметьево прекратили оповещать пассажиров об опозданиях на рейс Правительство выделит дополнительно 400 млн руб. на субсидирование авиаперевозок в ДФО «Ингосстрах» начал принимать заявления о компенсации от клиентов «Натали Турс»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу615
На Россию надвигается апокалипсис84
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей151
Вдова Захарченко выступила с заявлением221
Россия закроет небо130
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение