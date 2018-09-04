ФАС: «Победа» использовала предупреждение службы для повышения багажного тарифа

Авиакомпания «Победа» , которая повысила тариф на провоз багажа весом до 10 кг с 499 руб. до 777 руб., воспользовалась предупреждением Московского УФАС для повышения доходов, следует из сообщения регулятора.

«Действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров», — говорится в сообщении УФАС по Москве

В своих заявлениях авиакомпания указывает, что тариф в 499 руб. за 10 кг багажа являлся «промотарифом». При этом в публичных правилах перевозки авиакомпании этого указано не было, уточняло УФАС.

«После получения официального ответа от «Победы» управление детально оценит действия авиакомпании в рамках выполнения предупреждения на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — сообщила служба.

Ранее лоукостер сообщал, что «в связи с требованием Московского УФАС отменит промотариф на провоз багажа весом до 10 кг в 499 рублей, который действовал на ограниченное количество мест в салоне.

»Стоимость провоза багажа до 10 кг с 4 сентября будет составлять 777 рублей при покупке на сайте авиакомпании или 1 тыс. рублей при покупке в аэропорту или у агентств», — сообщала авиакомпания.

Ранее Московское УФАС сообщило, что установило в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания невыгодных условий провоза багажа.

Также сообщалось, что «Победа» с 28 октября введет плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах в размере €25. Минимальная цена авиабилета компании составляет 499 руб. с учетом всех сборов.