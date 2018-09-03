Что обязательно нужно сделать при выезде из отеля: 7 правил путешественника

Сфотографировать мини-бар Проверить счет

Не забывать деньги и документы

Исследовать ванную

Прихватить бесплатные принадлежности

Попросить отложить выезд

Оставьте чаевые

Сезон отпусков пока не закончился, и зарубежные отели еще ждут российских туристов. Но любая поездка рано или поздно подходит к концу, и наступает час, когда вам приходится покидать номер в гостинице. Рассказываем, что нужно делать, чтобы выезд из отеля не превратился в ад.

1. Сфотографировать мини-бар Чтобы ваш отпуск не омрачил счет за продукты из мини-бара, которые вы не брали, сфотографируйте его содержимое при въезде и выезде из номера. Так вы обезопасите себя на случай, если персонал ошибется в расчетах и предъявит вам непомерно высокий чек.

2. Проверить счет

В счете могут быть не только напитки из мини-бара, но и другие лишние услуги. Проверьте его внимательно и решите все возникшие у вас вопросы заранее, чтобы этим не пришлось заниматься за несколько часов до самолета. Обычно счет приносят в номер накануне выезда или просят подойти за ним на стойку ресепшен.

3. Не забывать деньги и документы

Чтобы не забыть в номере чего-то жизненно важного вроде денег, билетов на самолет или паспорта, положите вместе с ними ботинок, в котором вы планируете отправиться в обратный путь. Согласитесь: вы вряд ли поедете в аэропорт без обуви.

4. Исследовать ванную

Именно в ванной туристы чаще всего забывают личные вещи — одежду, купальники и косметику. Поэтому не поленитесь и проверьте санузел: будет очень обидно, если ваш любимый (и недешевый) крем останется где-то на Средиземноморье.

5. Прихватить бесплатные принадлежности

Отели предоставляют своим гостям бесплатные шампуни, гели и шапочки для душа, шариковые ручки и тапочки — все это можно смело брать с собой. Важное правило: перед отъездом убедитесь, что вы положили в чемодан бесплатную вещь и вам не предъявят за нее счет.

6. Попросить отложить выезд

Если выехать из отеля вы должны в 11 утра, а самолет только поздним вечером, есть смысл поинтересоваться, можете ли вы задержаться в номере еще на несколько часов. За это с вас могут попросить дополнительную плату, а могут разрешить выехать из номера позже бесплатно — здесь все зависит от внутренних правил конкретного отеля. Если ваш номер уже забронирован на этот день, покинуть его все-таки придется, однако некоторые отели соглашаются бесплатно присмотреть за вашими вещами до отъезда.

7. Оставьте чаевые

Конечно, чаевые всегда остаются на усмотрение гостя, но приветствуются. А еще горничной можно оставить записку с благодарностью (конечно, при условии, что вам понравилось обслуживание) — ей точно будет приятно. Знайте: в некоторых странах, например, Тунисе и Марокко, горничным запрещено брать оставленные в номере деньги, поэтому на чай им нужно давать лично в руки. А вот в США персонал, напротив, будет ждать от вас чаевых, причем не меньше $2 за одну уборку.

Ранее ИА «В городе N» рассказывало, чего ни в коем случае нельзя делать, выезжая из отеля.

Напомним, эксперты составили рейтинг городов России с лучшим гостиничным персоналом. Вторую строчку в списке занял Нижний Новгород.

По материалам sravni.ru.

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