Ещё
Что обязательно нужно сделать при выезде из отеля: 7 правил путешественника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что обязательно нужно сделать при выезде из отеля: 7 правил путешественника 

В городе N 3 сентября 2018
Фото: В городе N
Сфотографировать мини-бар  Проверить счет
Не забывать деньги и документы
Исследовать ванную
Прихватить бесплатные принадлежности
Попросить отложить выезд
Оставьте чаевые
Сезон отпусков пока не закончился, и зарубежные отели еще ждут российских туристов. Но любая поездка рано или поздно подходит к концу, и наступает час, когда вам приходится покидать номер в гостинице. Рассказываем, что нужно делать, чтобы выезд из отеля не превратился в ад.
1. Сфотографировать мини-бар  Чтобы ваш отпуск не омрачил счет за продукты из мини-бара, которые вы не брали, сфотографируйте его содержимое при въезде и выезде из номера. Так вы обезопасите себя на случай, если персонал ошибется в расчетах и предъявит вам непомерно высокий чек.
2. Проверить счет
В счете могут быть не только напитки из мини-бара, но и другие лишние услуги. Проверьте его внимательно и решите все возникшие у вас вопросы заранее, чтобы этим не пришлось заниматься за несколько часов до самолета. Обычно счет приносят в номер накануне выезда или просят подойти за ним на стойку ресепшен.
3. Не забывать деньги и документы
Чтобы не забыть в номере чего-то жизненно важного вроде денег, билетов на самолет или паспорта, положите вместе с ними ботинок, в котором вы планируете отправиться в обратный путь. Согласитесь: вы вряд ли поедете в аэропорт без обуви.
4. Исследовать ванную
Именно в ванной туристы чаще всего забывают личные вещи — одежду, купальники и косметику. Поэтому не поленитесь и проверьте санузел: будет очень обидно, если ваш любимый (и недешевый) крем останется где-то на Средиземноморье.
5. Прихватить бесплатные принадлежности
Отели предоставляют своим гостям бесплатные шампуни, гели и шапочки для душа, шариковые ручки и тапочки — все это можно смело брать с собой. Важное правило: перед отъездом убедитесь, что вы положили в чемодан бесплатную вещь и вам не предъявят за нее счет.
6. Попросить отложить выезд
Если выехать из отеля вы должны в 11 утра, а самолет только поздним вечером, есть смысл поинтересоваться, можете ли вы задержаться в номере еще на несколько часов. За это с вас могут попросить дополнительную плату, а могут разрешить выехать из номера позже бесплатно — здесь все зависит от внутренних правил конкретного отеля. Если ваш номер уже забронирован на этот день, покинуть его все-таки придется, однако некоторые отели соглашаются бесплатно присмотреть за вашими вещами до отъезда.
7. Оставьте чаевые
Конечно, чаевые всегда остаются на усмотрение гостя, но приветствуются. А еще горничной можно оставить записку с благодарностью (конечно, при условии, что вам понравилось обслуживание) — ей точно будет приятно. Знайте: в некоторых странах, например, Тунисе и Марокко, горничным запрещено брать оставленные в номере деньги, поэтому на чай им нужно давать лично в руки. А вот в США персонал, напротив, будет ждать от вас чаевых, причем не меньше $2 за одну уборку.
Ранее ИА «В городе N» рассказывало, чего ни в коем случае нельзя делать, выезжая из отеля.
Напомним, эксперты составили рейтинг городов России с лучшим гостиничным персоналом. Вторую строчку в списке занял Нижний Новгород.
По материалам sravni.ru.
Фото: pixabay.com
В городе N: последние новости
Пассажиры рейса в Ростов-на-Дону оказались пленниками нижегородского аэропорта Авиакомпания «Победа» повышает цены на провоз багажа Туроператор «Натали Турс» официально прекратил свою деятельность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу641
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей186
На Россию надвигается апокалипсис89
Вдова Захарченко выступила с заявлением223
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение