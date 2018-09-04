Поток китайских туристов в «Русскую Арктику» возрос на треть

В нацпарке летом 2018 года побывали 326 жителей Поднебесной. 315 из них путешествовали к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Каждый рейс был заполнен китайцами более чем на половину.

«Всего территорию нацпарка в этом году посетили 1079 туристов», — отметил Кирилов.

Русская Арктика является самой большой и самой северной особо охраняемой природной территорией России. Площадь нацпарка составляет 8,8 миллионов гектаров. В него входит северная часть острова Северный архипелага Новая Земля и весь архипелаг Земля Франца-Иосифа.