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Поток китайских туристов в «Русскую Арктику» возрос на треть
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Поток китайских туристов в «Русскую Арктику» возрос на треть 

Lenta.ru + ещё 6 4 сентября 2018
Фото: ТВ-21
Поток туристов из КНР в национальный парк «Русская Арктика» возрос на треть, рассказал ТАСС его директор Александр Кирилов.
В нацпарке летом 2018 года побывали 326 жителей Поднебесной. 315 из них путешествовали к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Каждый рейс был заполнен китайцами более чем на половину.
«Всего территорию нацпарка в этом году посетили 1079 туристов», — отметил Кирилов.
Русская Арктика является самой большой и самой северной особо охраняемой природной территорией России. Площадь нацпарка составляет 8,8 миллионов гектаров. В него входит северная часть острова Северный архипелага Новая Земля и весь архипелаг Земля Франца-Иосифа.
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