Ещё
УФАС Москвы: «Победа» воспользовалась предупреждением антимонопольной службы для повышения цен за багаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС Москвы: «Победа» воспользовалась предупреждением антимонопольной службы для повышения цен за багаж 

Агентство «Москва» + ещё 15 4 сентября 2018
Фото: РИА "Новый День"
Авиакомпания «Победа, ранее сообщившая о повышении минимального тарифа на провоз 10 кг багажа из-за требования управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Москвы, воспользовалась предупреждением ведомства для повышения цен. Об этом сообщили в пресс-службе московского УФАС.
»Московское УФАС России отмечает, что в настоящее время официальный ответ об исполнении предупреждения не поступал. С учетом сказанного, такие действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС», — говорится в сообщении ведомства.
В УФАС пояснили, что информации о том, что тариф в 499 руб. за провоз 10 кг багажа является промотарифом, не была указана в публичных правилах перевозки. В случае оформления перелета одним бронированием семьей из нескольких человек, у клиентов авиаперевозчика была возможность оплатить провоз багажа по промотарифу, но с ограничением по количеству. При индивидуальном бронировании каждый пассажир мог оформить багаж по промотарифу.
«Таким образом, ограничения по промотарифу распространялись только на клиентов, оформлявших перелет одним бронированием на нескольких пассажиров», — добавили в ведомстве.
Также в пресс-службе объяснили, что ранее в официальных ответах на запросы компания указывала, что оформление багажа до 10 кг на каждого пассажира в одном бронировании по цене 499 руб. невозможно. Это объяснялось наличием «технической ошибки в работе системы бронирования», а также «снижением доходности от продажи услуг» из-за этой ошибки. В компании обозначали желание устранить указанную ошибку.
Раннее авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», сообщила, что она с 4 сентября 2018 г. вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 руб. до 777 руб. Компания заявила, что пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.
Как сообщала газета «Известия», авиакомпания «Победа» анонсировала переход на платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах. Нововведение вступит в силу с конца октября.
Агентство «Москва»: последние новости
Оповещения для опаздывающих пассажиров в Шереметьево не будут содержать фамилии конкретных лиц Ежедневные автобусные рейсы Москва-Сухиничи запустят с автостанции «Теплый Стан» с 6 сентября График движения автобусов между ж/д платформой «Отдых» и аэропортом Жуковский изменится с 3 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу629
На Россию надвигается апокалипсис85
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей167
Вдова Захарченко выступила с заявлением222
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение