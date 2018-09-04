УФАС Москвы: «Победа» воспользовалась предупреждением антимонопольной службы для повышения цен за багаж

Авиакомпания «Победа, ранее сообщившая о повышении минимального тарифа на провоз 10 кг багажа из-за требования управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Москвы , воспользовалась предупреждением ведомства для повышения цен. Об этом сообщили в пресс-службе московского УФАС.

»Московское УФАС России отмечает, что в настоящее время официальный ответ об исполнении предупреждения не поступал. С учетом сказанного, такие действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС», — говорится в сообщении ведомства.

В УФАС пояснили, что информации о том, что тариф в 499 руб. за провоз 10 кг багажа является промотарифом, не была указана в публичных правилах перевозки. В случае оформления перелета одним бронированием семьей из нескольких человек, у клиентов авиаперевозчика была возможность оплатить провоз багажа по промотарифу, но с ограничением по количеству. При индивидуальном бронировании каждый пассажир мог оформить багаж по промотарифу.

«Таким образом, ограничения по промотарифу распространялись только на клиентов, оформлявших перелет одним бронированием на нескольких пассажиров», — добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе объяснили, что ранее в официальных ответах на запросы компания указывала, что оформление багажа до 10 кг на каждого пассажира в одном бронировании по цене 499 руб. невозможно. Это объяснялось наличием «технической ошибки в работе системы бронирования», а также «снижением доходности от продажи услуг» из-за этой ошибки. В компании обозначали желание устранить указанную ошибку.

Раннее авиакомпания «Победа» , входящая в группу «Аэрофлот» , сообщила, что она с 4 сентября 2018 г. вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 руб. до 777 руб. Компания заявила, что пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.

Как сообщала газета «Известия», авиакомпания «Победа» анонсировала переход на платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах. Нововведение вступит в силу с конца октября.