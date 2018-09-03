Российская туристка отсудила компенсацию из-за вспышки инфекции в Турции

Свердловской области суды взыскали компенсацию в пользу клиентки турфирмы, которая в последний момент отказалась от поездки в Турцию из-за сообщений Ростуризма об угрозе безопасности в этой стране.

Как следует из материалов дела, в августе 2017 года местная жительница купила через турагента и полностью оплатила путевки в Анталью для двух взрослых и ребенка. Стоимость девятидневной поездки, организованной компанией «Тез Тур» по программе «все включено», составила 93 782 руб. Спустя несколько дней женщина попросила включить в договор еще одного ребенка. Туристка должна была произвести доплату в 34 278 руб., однако в день вылета написала отказ от брони в связи с информацией о вирусе Коксаки. Накануне на официальном сайте Ростуризма было опубликовано предупреждение об угрозе безопасности здоровью туристов, в первую очередь детей, из-за вспышки энтеровирусной инфекции в Турецкой республике. Туроператор согласился вернуть деньги, но за вычетом фактически понесенных расходов. Клиентку такое решение не устроило, и она обратилась с потребительским иском в Алапаевский городской суд.

Суд посчитал, что информация на сайте Ростуризма о вспышке инфекции является официальным подтверждением наличия угрозы безопасности для здоровья туристов, особенно детей. В связи с этим у истицы, планировавшей путешествие с двумя детьми, на основании ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» возникло законное право на расторжение договора, а у туроператора — обязанность возвратить туристу сумму, равную общей цене продукта, так как отказ от тура был заявлен до начала путешествия. Суд удовлетворил исковые требования частично. С компании «Тез Тур» в пользу истца взысканы оплаченная стоимость путевок в 93 782 руб., компенсация морального вреда — 3000 руб., потребительский штраф — 48 391 руб, судебные издержки — 1486 руб. Всего 146 659 руб.

Туроператор обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Судебная коллегия, изучив материалы дела, сочла, что суд первой инстанции верно применил ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщает пресс-служба областного суда.