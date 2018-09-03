Ещё
Российская туристка отсудила компенсацию из-за вспышки инфекции в Турции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская туристка отсудила компенсацию из-за вспышки инфекции в Турции 

Legal.Report + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: РИА "Новый День"
В Свердловской области суды взыскали компенсацию в пользу клиентки турфирмы, которая в последний момент отказалась от поездки в Турцию из-за сообщений Ростуризма об угрозе безопасности в этой стране.
Как следует из материалов дела, в августе 2017 года местная жительница купила через турагента и полностью оплатила путевки в Анталью для двух взрослых и ребенка. Стоимость девятидневной поездки, организованной компанией «Тез Тур» по программе «все включено», составила 93 782 руб. Спустя несколько дней женщина попросила включить в договор еще одного ребенка. Туристка должна была произвести доплату в 34 278 руб., однако в день вылета написала отказ от брони в связи с информацией о вирусе Коксаки. Накануне на официальном сайте Ростуризма было опубликовано предупреждение об угрозе безопасности здоровью туристов, в первую очередь детей, из-за вспышки энтеровирусной инфекции в Турецкой республике. Туроператор согласился вернуть деньги, но за вычетом фактически понесенных расходов. Клиентку такое решение не устроило, и она обратилась с потребительским иском в Алапаевский городской суд.
Суд посчитал, что информация на сайте Ростуризма о вспышке инфекции является официальным подтверждением наличия угрозы безопасности для здоровья туристов, особенно детей. В связи с этим у истицы, планировавшей путешествие с двумя детьми, на основании ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» возникло законное право на расторжение договора, а у туроператора — обязанность возвратить туристу сумму, равную общей цене продукта, так как отказ от тура был заявлен до начала путешествия. Суд удовлетворил исковые требования частично. С компании «Тез Тур» в пользу истца взысканы оплаченная стоимость путевок в 93 782 руб., компенсация морального вреда — 3000 руб., потребительский штраф — 48 391 руб, судебные издержки — 1486 руб. Всего 146 659 руб.
Туроператор обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Судебная коллегия, изучив материалы дела, сочла, что суд первой инстанции верно применил ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщает пресс-служба областного суда.
Legal.Report: последние новости
Туристы, не нашедшие в Таиланде таинственный остров, взыскали с "Пегас Туристик" 185 000 руб. ФСИН теряет контроль над осужденными Уволен глава УФСИН, породнивший экс-супругу со своим заместителем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу641
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей186
На Россию надвигается апокалипсис89
Вдова Захарченко выступила с заявлением223
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение