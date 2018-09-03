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Онего стало одним из самых популярных озер для отдыха в России
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Онего стало одним из самых популярных озер для отдыха в России 

Карельские вести + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: Карельские вести
Нынешним летом туристы бронировали летний отдых на берегу Онежского озера в среднем на пять ночей.
Онего вошло в топ-5 самых популярных для отдыха озер России летом-2018.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, на каких озерах России чаще всего отдыхали туристы летом 2018 года. Озера Банное (Яктыкуль) в Башкирии, Селигер в Тверской области, Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское в Карелии и Ленинградской области, а также озеро Таватуй в Свердловской области вошли в первую пятерку популярных для летнего отдыха озер России.
По данным туристического портала, туристы бронировали летний отдых на берегу Онежского озера в Карелии в среднем на 5 ночей и тратили на проживание 4,8 тысячи рублей в сутки за гостевое жилье, которое зачастую бронировали на две или три семьи.
Дольше всего на озерах отдыхали в Яровом, а дешевле всего было отдохнуть летом на озерах в Свердловской области (3 тысячи рублей в сутки).
По материалам: ptzgovorit.ru
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