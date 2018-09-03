В Портсмуте доходы от туризма составили £40 млн

В прошлом году Портсмут принял 135 000 иностранных туристов, что на 30 000 человек больше, чем в 2010 году, при этом ожидается, что их число возрастет. Индустрия туризма в Портсмуте обеспечивает около 12 500 рабочих мест. Таким образом, этот сектор является одним из крупнейших «работодателей» в городе, обеспечивая стабильное экономическое развитие.

Ответственные за развитие туризма структуры Портсмута прилагают максимум усилий для повышения интереса международных путешественников к городу, например, регулярно выпуская новые документальные фильмы.