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В Портсмуте доходы от туризма составили £40 млн
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В Портсмуте доходы от туризма составили £40 млн 

Национальный Туристический Союз 3 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
В прошлом году Портсмут принял 135 000 иностранных туристов, что на 30 000 человек больше, чем в 2010 году, при этом ожидается, что их число возрастет. Индустрия туризма в Портсмуте обеспечивает около 12 500 рабочих мест. Таким образом, этот сектор является одним из крупнейших «работодателей» в городе, обеспечивая стабильное экономическое развитие.
Ответственные за развитие туризма структуры Портсмута прилагают максимум усилий для повышения интереса международных путешественников к городу, например, регулярно выпуская новые документальные фильмы.
Тем не менее, есть некоторые опасения по поводу влияния Брекзита, в результате которого сильно сократился приток иностранной рабочей силы из ЕС, ведь именно она преобладает в секторе туризма. Другой проблемой является неопределенность в отношении свободы передвижения, авиационных соглашений и пограничного и визового контроля, которые могут сделать Великобританию менее удобной для посещения страной и снизить турпоток.
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