​​​​​​​"Победа" ищет для экипажей гостиницу в Екатеринбурге за 15 миллионов

Авиакомпания «Победа» ищет гостиницу в Екатеринбурге для размещения и питания экипажей во время предполетного и послеполетного отдыха. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок.

Согласно приложенной документации, максимальная стоимость контракта — 15 миллионов рублей (без НДС.) За эту сумму отельеры должны будут до 31 декабря 2020 года предоставлять перевозчику услуги по размещению, проживанию, трансферу и питанию экипажей.

При этом максимальная стоимость номера при одно-, двухместном местном размещении — не более 1900 рублей в сутки (расчетные сутки — время заезда плюс 24 часа), одного рациона питания — 250 рублей, трансфера (гостиница — аэропорт — гостиница) — 1000 рублей (микроавтобус 6-8 мест).

Гостиница, в которую будут селиться летные и кабинные экипажи лоукостера, должна «размещаться в безопасном, цивилизованном районе» и не далее 15 километров от аэропорта Кольцово . В здании, высотой не менее двух этажей, должно быть не менее 15 номеров, отопление, вентиляция, телефонная связь, бесплатный Wi-Fi, лифт, аварийное освещение и энергосбережение, а также круглосуточная охрана, видеонаблюдение и служба безопасности.

В номерах обязательно должен присутствовать определенный минимум: кровать (минимум 90х200 сантиметров), кондиционер, санузел, вешалка для одежды, комплект постельных принадлежностей, туалетное мыло, щетка для унитаза, зеркало, плотные шторы, стул, бутилированная питьевая вода и так далее.

Замок в дверях номеров должен быть с внутренним предохранителем или внутренним запором.