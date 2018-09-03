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​​​​​​​"Победа" ищет для экипажей гостиницу в Екатеринбурге за 15 миллионов
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​​​​​​​"Победа" ищет для экипажей гостиницу в Екатеринбурге за 15 миллионов 

Уралинформбюро 3 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
Авиакомпания «Победа» ищет гостиницу в Екатеринбурге для размещения и питания экипажей во время предполетного и послеполетного отдыха. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок.
Согласно приложенной документации, максимальная стоимость контракта — 15 миллионов рублей (без НДС.) За эту сумму отельеры должны будут до 31 декабря 2020 года предоставлять перевозчику услуги по размещению, проживанию, трансферу и питанию экипажей.
При этом максимальная стоимость номера при одно-, двухместном местном размещении — не более 1900 рублей в сутки (расчетные сутки — время заезда плюс 24 часа), одного рациона питания — 250 рублей, трансфера (гостиница — аэропорт — гостиница) — 1000 рублей (микроавтобус 6-8 мест).
Гостиница, в которую будут селиться летные и кабинные экипажи лоукостера, должна «размещаться в безопасном, цивилизованном районе» и не далее 15 километров от аэропорта Кольцово. В здании, высотой не менее двух этажей, должно быть не менее 15 номеров, отопление, вентиляция, телефонная связь, бесплатный Wi-Fi, лифт, аварийное освещение и энергосбережение, а также круглосуточная охрана, видеонаблюдение и служба безопасности.
В номерах обязательно должен присутствовать определенный минимум: кровать (минимум 90х200 сантиметров), кондиционер, санузел, вешалка для одежды, комплект постельных принадлежностей, туалетное мыло, щетка для унитаза, зеркало, плотные шторы, стул, бутилированная питьевая вода и так далее.
Замок в дверях номеров должен быть с внутренним предохранителем или внутренним запором.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 сентября, передает "Уралинформбюро".
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