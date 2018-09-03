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ФАС рассмотрит ходатайство «Саратовских авиалиний» о повышении тарифов на услуги аэропорта
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ФАС рассмотрит ходатайство «Саратовских авиалиний» о повышении тарифов на услуги аэропорта 

ТАСС + ещё 2 3 сентября 2018
Фото: Свободные новости
САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит ходатайство авиакомпании «Саратовские авиалинии» о повышении тарифов на услуги в аэропорту Саратова (Центральный). Информация об этом размещена на сайте перевозчика.
"По результатам детального анализа документов… по изменению предельных максимальных тарифов в аэропорту г. Саратов… принято решение о направлении ходатайства в ФАС России", — говорится в документе, подписанном первым заместителем председателя правительства Саратовской области Вадимом Ойкиным.
Ранее компания «Саратовские авиалинии», которая является владельцем единственного в Саратове аэропорта, заявила о необходимости пересмотра финансирования своих затрат «целевыми бюджетными денежными средствами» и тарифов на аэропортовую деятельность. По данным перевозчика, «Саратовские авиалинии» не смогут без этого обеспечить на должном уровне безопасность полетов, в том числе эксплуатацию аэропорта Саратова.
По данным компании, свидетельство годности аэропорта Саратова истекает 8 ноября. Для того, чтобы его продлить необходимо порядка 3 млн рублей. При этом, ожидаемые расходы АО «Саратовские авиалинии» до конца года составят 515 млн рублей, а ожидаемые доходы — 291,2 млн рублей.
По результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом «Саратовских авиалиний» ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. «Саратовские авиалинии» прекратили полеты 31 мая.
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