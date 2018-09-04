Япония строит свой туристический космолёт

Японская компания PD AeroSpace ведёт разработку собственного туристического космолёта, который составит конкуренцию SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефри Безоса. Как сообщает сайт Kyodo, новинка будет готова к полёту в 2023 году.

Корабль сможет взять на борт до шести туристов и подняться на высоту в 110 тысяч километров. Управлять космолётом будут два пилота. То есть это не суборбитальный полёт, а вполне себе настоящий космос. Стоимость билета составит 153 тысячи долларов, что почти вполовину меньше, чем у Безоса (250-300 тысяч). Для сравнения, первый турист на МКС Деннис Тито заплатил в 2001 году 20 миллионов.

На текущий момент идут тесты прототипа космического корабля. Он должен будет в режиме автопилота подняться на высоту в 100 км и вернуться на Землю. Инвестором проекта выступает вторая по величине авиакомпания Японии All Nippon Airways.

При этом интересно, что японцы намерены использовать аналог «Воздушного старта» — нереализованного советского проекта. Это позволит уменьшить стоимость запуска и улучшить безопасность.