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В пермском аэропорту из-за тумана задержали пять рейсов
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В пермском аэропорту из-за тумана задержали пять рейсов 

59.ru 3 сентября 2018
Фото: 59.ru
Аэропорт из-за тумана не покидают несколько лайнеров
В аэропорту Большое Савино задерживаются сразу пять рейсов. В пресс-службе объяснили, что это происходит из-за погодных условий.
— Сейчас у нас задерживается достаточно много рейсов, так как ночью из-за тумана был введен режим ограниченной видимости, — рассказали 59.ru в пресс-службе аэропорта.
По расписанию, два самолета в Анталью должны были вылететь в 02:30 и 03:15 ночи, сейчас расчетное время вылета — 9:30 и 10:45 соответственно.
Лайнер из Санкт-Петербурга по предварительным данным вылетит должен был вылететь в 10:05 вместо 04:20. Самолет из Москвы в Пермь задерживается на пять с лишним часов. Он должен был отправиться в путь в 05:40 утра, сейчас расчетное время вылета — 11.00.
Ранее мы сообщали, что прокуратура проверит задержку рейса Анапа-Пермь.
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