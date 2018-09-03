В пермском аэропорту из-за тумана задержали пять рейсов

Аэропорт из-за тумана не покидают несколько лайнеров

В аэропорту Большое Савино задерживаются сразу пять рейсов. В пресс-службе объяснили, что это происходит из-за погодных условий.

— Сейчас у нас задерживается достаточно много рейсов, так как ночью из-за тумана был введен режим ограниченной видимости, — рассказали 59.ru в пресс-службе аэропорта.

По расписанию, два самолета в Анталью должны были вылететь в 02:30 и 03:15 ночи, сейчас расчетное время вылета — 9:30 и 10:45 соответственно.

Лайнер из Санкт-Петербурга по предварительным данным вылетит должен был вылететь в 10:05 вместо 04:20. Самолет из Москвы в Пермь задерживается на пять с лишним часов. Он должен был отправиться в путь в 05:40 утра, сейчас расчетное время вылета — 11.00.