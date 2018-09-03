Прирост российского турпотока в Каталонию в 2018 г. может составить 5-10%

Прирост российского турпотока в Каталонию в 2018 г. может составить 5-10%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные заместителя директора представительства Совета по туризму Каталонии в России , странах СНГ и Восточной Европы Кристины Ионицкой.

«Годовой прирост российского турпотока в Совете по туризму Каталонии ожидают на уровне 5-10% по сравнению с 2017 г. Эти показатели в каталонском офисе по туризму расценивают как успех на фоне проблем, возникших в отечественном выездном туризме в этом году, когда ряд популярных европейских пляжных направлений продемонстрировал стагнацию или даже падение турпотока из России», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по итогам прошлого года, Каталонию посетили 668,7 тыс. российских туристов, а прирост турпотока составил 22,7%. Из-за такой статистики и роста объемов раннего бронирования, многими туроператорами были сделаны оптимистичные прогнозы на сезон 2018 г. Ожидалось, что прирост может достичь 30%.

По словам К. Ионицкой, пиковые месяцы летнего сезона (июль и август), скорректировали ожидания. «На рынке в пиковые месяцы шло сокращение полетной программы, причем по всем направлениям, а не только по Испании и Каталонии», — приводятся в сообщении слова К. Ионицкой.

По оценкам большинства массовых туроператоров, продажи Каталонии в пиковые летние месяцы (в июле и августе) остались на уровне прошлого года, при этом снижения по сравнению с прошлогодними объемами участники рынка не отметили. По мнению ряда туроператоров, на стагнацию повлиял рост средней цены турпродукта. По наблюдениям специалистов, он составил 10-15% по сравнению с прошлым годом (в рублях). Отмечается, что цены в евро каталонские отели практически не повышали, основными причинами роста цен стали удорожание авиакеросина и валютные курсы.

В АТОР напомнили, что с января по июнь 2018 г. в Каталонию приехали более 290 тыс. россиян, что на 16% больше, чем годом ранее.