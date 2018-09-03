Ростуризм сможет исключать туроператоров из реестра

3 сентября вступают в силу поправки в федеральный закон об основах туристской деятельности № 149-ФЗ.

Изменения в федеральный закон об основах туристской деятельности, принятые 4 июня 2018 года, уточняют, что клиентам обанкротившихся туроператоров будут оказывать экстренную помощь «в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта». Речь идёт о помощи со стороны ассоциации «Турпомощь» — объединения туроператоров в сфере выездного туризма. В настоящий момент такая помощь оказывается в связи с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по перевозке и размещению.

Кроме того, закон корректирует порядок формирования фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма, а также его предназначение. Так, для компаний, работающих исключительно в сфере выездного туризма, не потребуется финансовое обеспечение ответственности. Для туроператора же, работающего одновременно в сферах выездного и внутреннего туризма и сформировавшего фонд персональной ответственности в максимальном размере, не потребуется финансовое обеспечение ответственности туроператора только в сфере выездного туризма.

Туроператору дали 45 календарных дней (ранее было 30) со дня досрочного расторжения договора страхования либо отзыва банковской гарантии на подтверждение наличия у него финансового обеспечения ответственности. Отметим, что туроператоры смогут подавать заявление об освобождении от финансового обеспечения ответственности и уплаты взносов в фонд персональной ответственности до 1 апреля следующего календарного года, если размер фонда становится максимальным.

Документ также корректирует порядок ведения реестра туроператоров: уточняются основания для прекращения членства в объединении туроператоров в сфере выездного туризма. Ростуризм получит право исключать из соответствующего реестра туроператоров, прекративших деятельность, даже в случае, если недобросовестная компания публично не заявила об окончании работы. Данная норма позволит пострадавшим клиентам быстрее получать страховые выплаты. Кроме того, операторам будут отказывать во внесении в реестр туроператоров в случае, если сведения о туроператоре ранее исключались из реестра в связи с прекращением деятельности по причине невозможности исполнения обязательств.

Годовая бухгалтерская отчётность объединения туроператоров в сфере выездного туризма, согласно вступившим в силу поправкам, подлежит обязательному аудиту, причём аудиторское заключение необходимо размещать в сети Интернет.

Наконец, законом предусмотрена возможность расходования средств резервного фонда на обязательные платежи, связанные с получением дохода от их размещения, и на плату за ведение банковского счёта на котором они размещаются. На эти же цели можно расходовать средства фонда персональной ответственности туроператора. Плюс к этому, их можно направить на административно-управленческие расходы, связанные с ведением отдельного учёта средств фондов персональной ответственности туроператоров.