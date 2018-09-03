В Коми заявили о росте турпотока на 23% за пять лет

Об этом стало известно на Всероссийском семинаре-конференции по развитию сельского туризма, где министр туризма и культуры региона Сергей Емельянов подвёл итоги за 2017 год. Наиболее посещаемыми маршрутами признаны национальный парк «Югыд ва», Финно-угорский этнопарк и Печоро-Илычский природный заповедник. По словам Емельянова, за несколько лет число желающих посетить регион увеличилось до 250 тыс. туристов и 407 тыс. экскурсантов. Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о том, сколько туристов посетило полуостров с начала года. Также член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил слова политтехнолога Михаила Подоляка о лжи украинских властей об уменьшении потока туристов в Крым.