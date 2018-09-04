В России появится туризм для пенсионеров

Российские власти разработают специальные туристические маршруты, предназначенные для людей, которые уже вышли на пенсию. Совет Федерации обратился с соответствующим предложением в адрес Министерства культуры

По словам главы комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, такие путешествия будут частично субсидироваться из бюджетных средств. При этом финансовая нагрузка будет поделена между региональными и федеральными органами власти.

Реализация пилотного проекта может обойтись в 100 или 150 млн рублей, полагает он. Сами туристы будут доплачивать минимальные деньги.