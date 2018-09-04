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В России появится туризм для пенсионеров
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В России появится туризм для пенсионеров 

News.ru + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: СибДепо
Российские власти разработают специальные туристические маршруты, предназначенные для людей, которые уже вышли на пенсию. Совет Федерации обратился с соответствующим предложением в адрес Министерства культуры.
По словам главы комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, такие путешествия будут частично субсидироваться из бюджетных средств. При этом финансовая нагрузка будет поделена между региональными и федеральными органами власти.
Реализация пилотного проекта может обойтись в 100 или 150 млн рублей, полагает он. Сами туристы будут доплачивать минимальные деньги.
В списке подобных маршрутов могут оказаться, например, места боевой славы, пишет «Российская газета».
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