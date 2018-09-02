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На Алтае выведут «туристическую» породу лошадей
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Ростуризм: на Алтае намерены вывести «туристическую» породу лошадей 

RT на русском + ещё 1 2 сентября 2018
Фото: ТАСС
В Алтайском крае началась работа по селекции лошадей «туристического» типа на основе новоалтайской породы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Как отметили в ведомстве, туристической породы лошадей нет нигде в мире.
«Туристическая лошадь должна быть выносливой и крепкой, предсказуемой и добронравной. Чтобы достичь желаемого результата, было решено скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом году будут получены первые выводы, и если они устроят разработчиков новой породы, в следующем году селекционная работа продолжится.
В октябре 2017 года сообщалось, что в центре по разведению диких животных Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая родились два жеребёнка лошади Пржевальского.
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