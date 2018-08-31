Эксперт: российских туристов привлекает армянское гостеприимство

Чем привлекают отдыхающих курорты Армении ? Насколько вырос спрос на местные курорты среди россиян? Каковы особенности летнего сезона в этом году? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту «МИР 24» ответила председатель Ассоциации туроператоров Армении Марина Кпрян.

— Чем привлекают отдыхающих курорты Армении?

Марина Кпрян: Туристов в первую очередь привлекает хорошее соотношение цены и качества. В отличие от европейских лечебниц, армянские курорты обходятся туристам дешевле. Такие туры привлекают и по наполнению. Например, в Джермуке у нас имеются великолепные здравницы, где в день отдыхающий получает по 7-8 процедур. В Дилижане проходят лечение люди с проблемами дыхательных путей.

Единственным недостатком я могу назвать дорогой перелет. При том, что в день из Москвы Ереван и обратно летают десятки рейсов различных авиакомпаний, цены держатся на максимуме. Все дело в том, что спрос велик, а конкуренция небольшая. Я думаю, в будущем при снижении цен на авиабилеты поток туристов в Армению обязательно увеличится. В числе преимуществ могу отметить армянское гостеприимство, здесь очень любят российских туристов. Они чувствуют у нас себя комфортно, здесь нет языкового барьера, а проведение досуга в Армении гораздо дешевле, чем в России . Можно вкусно поесть в кафе и ресторанах за сравнительно небольшую сумму. Обед на пятерых без алкоголя с двумя горячими блюдами может обойтись в 25 долларов.

Фото: Манвел Акопян, МТРК «МИР»

— Какова была средняя стоимость тура этим летом?

М. К. : Цены не повышаются. Если речь идет об организованном туризме, то недельный тур на одного человека может обойтись в 300-400 долларов в двухместном номере. Это с условием полного пансиона и нескольких экскурсий. Перелет в эту стоимость не входит.

— Расскажите, а каковы особенности летнего сезона в этом году?

М. К. : Подводить итоги еще рано, сезон еще в полном разгаре. Отличий от предыдущих лет много. Не могу не отметить, что в последнее время наша страна находится в центре внимания мировых СМИ, что дает положительный импульс для узнаваемости страны в мире. Бархатная революция, которая произошла весной, дала толчок для развития въездного туризма. Нашлись предприимчивые туроператоры, которые подготовили туры в период революции. Эти туры пользовались определенным спросом, особенно у представителей армянской диаспоры, которые проживают в разных странах мира. Это стало особенностью сезона в этом году, и мы считаем, что уже есть результаты. За первые полгода Армению посетило около 700 тыс. туристов, что на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Надо подчеркнуть, что проведение различных фестивалей тоже оказывает влияние на развитие туризма. Так, совсем недавно в курортном Цахкадзоре прошел рок-фестиваль «Эпик». В Армению приехали известные музыкальные коллективы из двенадцати стран. Адреналин зашкаливал. Целью организаторов было привлечь в страну побольше молодежи, потому что Армения всегда была известна страной с традиционным экскурсионным туризмом. Это всегда привлекало людей старшего поколения. И организаторы решили поломать стереотипы. Это им удалось, фестиваль обещает стать ежегодным, получить высокий статус и международное признание.

Не могу отметить и предстоящие события. Столице Армении — Еревану — исполняется 2800 лет. На этот период уже все места в гостиницах зарезервированы, в городе будет тесно, ожидается приезд большого числа туристов и официальных делегаций. А уже в октябре последует Международный форум франкофонии. Нас ожидает насыщенный сезон. Нельзя не отметить ставших традиционными фестивали шашлыка, гаты и вина. Закончим год традиционным лыжным сезоном. В Армению приезжает большое количество российских туристов, которые любят показаться на склонах Цахкадзора и Джермука.

— Насколько вырос спрос на местные курорты среди россиян?

Фото: МТРК «МИР»

М. К. : Я бы не сказала, что есть ощутимый рост. Грузия более популярна среди российских туристов. Там есть море, а в Армении — нет. Кроме того, Грузия в последние годы очень хорошо себя позиционировала. Это дало свои результаты. Конечно, наша страна тоже имеет большой потенциал. И есть заметные подвижки, которые связаны с разрешением въезжать в Армению по внутренним российским паспортам. Но я думаю, что у нас еще все впереди.

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