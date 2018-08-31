Эксперт: российских туристов привлекает армянское гостеприимство 

Чем привлекают отдыхающих курорты Армении? Насколько вырос спрос на местные курорты среди россиян? Каковы особенности летнего сезона в этом году? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту «МИР 24» ответила председатель Ассоциации туроператоров Армении Марина Кпрян.
— Чем привлекают отдыхающих курорты Армении?
Марина Кпрян: Туристов в первую очередь привлекает хорошее соотношение цены и качества. В отличие от европейских лечебниц, армянские курорты обходятся туристам дешевле. Такие туры привлекают и по наполнению. Например, в Джермуке у нас имеются великолепные здравницы, где в день отдыхающий получает по 7-8 процедур. В Дилижане проходят лечение люди с проблемами дыхательных путей.
Единственным недостатком я могу назвать дорогой перелет. При том, что в день из Москвы в Ереван и обратно летают десятки рейсов различных авиакомпаний, цены держатся на максимуме. Все дело в том, что спрос велик, а конкуренция небольшая. Я думаю, в будущем при снижении цен на авиабилеты поток туристов в Армению обязательно увеличится. В числе преимуществ могу отметить армянское гостеприимство, здесь очень любят российских туристов. Они чувствуют у нас себя комфортно, здесь нет языкового барьера, а проведение досуга в Армении гораздо дешевле, чем в России. Можно вкусно поесть в кафе и ресторанах за сравнительно небольшую сумму. Обед на пятерых без алкоголя с двумя горячими блюдами может обойтись в 25 долларов.
Фото: Манвел Акопян, МТРК «МИР»
Фото: Манвел Акопян, МТРК «МИР»
— Какова была средняя стоимость тура этим летом?
М. К. : Цены не повышаются. Если речь идет об организованном туризме, то недельный тур на одного человека может обойтись в 300-400 долларов в двухместном номере. Это с условием полного пансиона и нескольких экскурсий. Перелет в эту стоимость не входит.
— Расскажите, а каковы особенности летнего сезона в этом году?
М. К. : Подводить итоги еще рано, сезон еще в полном разгаре. Отличий от предыдущих лет много. Не могу не отметить, что в последнее время наша страна находится в центре внимания мировых СМИ, что дает положительный импульс для узнаваемости страны в мире. Бархатная революция, которая произошла весной, дала толчок для развития въездного туризма. Нашлись предприимчивые туроператоры, которые подготовили туры в период революции. Эти туры пользовались определенным спросом, особенно у представителей армянской диаспоры, которые проживают в разных странах мира. Это стало особенностью сезона в этом году, и мы считаем, что уже есть результаты. За первые полгода Армению посетило около 700 тыс. туристов, что на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Фото: Петр Королев, МТРК «МИР»
Надо подчеркнуть, что проведение различных фестивалей тоже оказывает влияние на развитие туризма. Так, совсем недавно в курортном Цахкадзоре прошел рок-фестиваль «Эпик». В Армению приехали известные музыкальные коллективы из двенадцати стран. Адреналин зашкаливал. Целью организаторов было привлечь в страну побольше молодежи, потому что Армения всегда была известна страной с традиционным экскурсионным туризмом. Это всегда привлекало людей старшего поколения. И организаторы решили поломать стереотипы. Это им удалось, фестиваль обещает стать ежегодным, получить высокий статус и международное признание.
Не могу отметить и предстоящие события. Столице Армении — Еревану — исполняется 2800 лет. На этот период уже все места в гостиницах зарезервированы, в городе будет тесно, ожидается приезд большого числа туристов и официальных делегаций. А уже в октябре последует Международный форум франкофонии. Нас ожидает насыщенный сезон. Нельзя не отметить ставших традиционными фестивали шашлыка, гаты и вина. Закончим год традиционным лыжным сезоном. В Армению приезжает большое количество российских туристов, которые любят показаться на склонах Цахкадзора и Джермука.
— Насколько вырос спрос на местные курорты среди россиян?
Фото: МТРК «МИР»
М. К. : Я бы не сказала, что есть ощутимый рост. Грузия более популярна среди российских туристов. Там есть море, а в Армении — нет. Кроме того, Грузия в последние годы очень хорошо себя позиционировала. Это дало свои результаты. Конечно, наша страна тоже имеет большой потенциал. И есть заметные подвижки, которые связаны с разрешением въезжать в Армению по внутренним российским паспортам. Но я думаю, что у нас еще все впереди.
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