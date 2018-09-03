Супруги из Рима попались на краже камней с пляжа

Супружескую пару из Рима оштрафовали на круглую сумму за попытку вывезти в качестве сувенира украденные на пляже камни.

Как сообщается на сайте Национального туристического союза, мужчину и женщину задержали с поличным в порту города Ольбии (Сардиния), когда те собирались покинуть остров на пароме. Туристы тщательно упаковали камни в пластиковые пакеты и спрятали их между сиденьями автомобиля, на котором путешествовали.

По словам нарушителей, они не преследовали никакого злого умыла — «природные сувениры» были прихвачены ими с острова исключительно ради того, чтобы порадовать родственников и друзей. Эти доводы, очевидно, не убедили полицию, которая сняла предприимчивых супругов с парома, отправлявшегося в Чивитавеккью (порт вблизи Рима), оштрафовав их на 900 евро и конфисковав похищенное.

Камни были немедленно переданы на временное хранение в Морское управление острова, которое позаботится о том, чтобы их вернули на законное место.

По данным полиции, туристы ежегодно вывозят с Сардинии центнеры песка и камней, нанося серьезный урон экосистеме острова. Для того, чтобы спасти остров от подобных посягательств, около года назад власти решили пойти на крайние меры и начали штрафовать туристов, крадущих песок, камни и ракушки с пляжей острова, на сумму до 3000 евро. Поскольку гости Сардинии упорно отказываются замечать запрещающие знаки, полицейским было также поручено отслеживать нарушителей, чтобы не дать им разграбить уникальное наследие, созданное природой.