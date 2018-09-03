Ещё
Супруги из Рима попались на краже камней с пляжа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Супруги из Рима попались на краже камней с пляжа 

Российская Газета + ещё 12 3 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Супружескую пару из Рима оштрафовали на круглую сумму за попытку вывезти в качестве сувенира украденные на пляже камни.
Как сообщается на сайте Национального туристического союза, мужчину и женщину задержали с поличным в порту города Ольбии (Сардиния), когда те собирались покинуть остров на пароме. Туристы тщательно упаковали камни в пластиковые пакеты и спрятали их между сиденьями автомобиля, на котором путешествовали.
По словам нарушителей, они не преследовали никакого злого умыла — «природные сувениры» были прихвачены ими с острова исключительно ради того, чтобы порадовать родственников и друзей. Эти доводы, очевидно, не убедили полицию, которая сняла предприимчивых супругов с парома, отправлявшегося в Чивитавеккью (порт вблизи Рима), оштрафовав их на 900 евро и конфисковав похищенное.
Камни были немедленно переданы на временное хранение в Морское управление острова, которое позаботится о том, чтобы их вернули на законное место.
По данным полиции, туристы ежегодно вывозят с Сардинии центнеры песка и камней, нанося серьезный урон экосистеме острова. Для того, чтобы спасти остров от подобных посягательств, около года назад власти решили пойти на крайние меры и начали штрафовать туристов, крадущих песок, камни и ракушки с пляжей острова, на сумму до 3000 евро. Поскольку гости Сардинии упорно отказываются замечать запрещающие знаки, полицейским было также поручено отслеживать нарушителей, чтобы не дать им разграбить уникальное наследие, созданное природой.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Россия стала приоритетным рынком для корейских авиакомпаний "Аэрофлот" передал часть своих рейсов на Дальний Восток "России" Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше в этом году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу611
На Россию надвигается апокалипсис83
Вдова Захарченко выступила с заявлением221
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей141
Россия закроет небо130
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение