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Узбекистан стал лидером среди россиян на полеты осенью
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Узбекистан стал лидером среди россиян на полеты осенью 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
Узбекистан занял лидирующее место среди самых популярных направлений для Россиян этой осенью, говорится на сайте Tutu.ru.
Были проанализированы оформленные авиабилеты с вылетом с 1 сентября по 30 ноября текущего года.
Согласно результатам, 20 процентов от всех билетов, которые были проданы, приходится на Грузию и Узбекистан.
Также в список популярных направлений вошли Италия, Израиль, Испания, Молдавия, Армения, Германия, Азербайджан и Черногория.
Ранее стала известна стоимость самого дорогого авиабилета. За перелет из Москвы в Нью-Йорк турист заплатил 577 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве. Он обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи рублей. Третье место занял билет из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.
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