Узбекистан стал лидером среди россиян на полеты осенью

Узбекистан занял лидирующее место среди самых популярных направлений для Россиян этой осенью, говорится на сайте Tutu.ru.

Были проанализированы оформленные авиабилеты с вылетом с 1 сентября по 30 ноября текущего года.

Согласно результатам, 20 процентов от всех билетов, которые были проданы, приходится на Грузию и Узбекистан.

Также в список популярных направлений вошли Италия, Израиль, Испания, Молдавия, Армения, Германия, Азербайджан и Черногория.

Ранее стала известна стоимость самого дорогого авиабилета. За перелет из Москвы в Нью-Йорк турист заплатил 577 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве. Он обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи рублей. Третье место занял билет из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.