«Аэрофлот» планирует взимать плату за выбор места на борту

Группа «Аэрофлот» планирует ввести новые платные сервисы для своих пассажиров с целью увеличения доходов компании, следует из презентации «Аэрофлота».

В частности, в планах компании значится введение возможности выбора мест в салоне самолета за дополнительную плату для пассажиров с дешевыми билетами.

Ранее в среду группа «Аэрофлот» опубликовала финансовый отчет по итогам I полугодия, согласно которому чистый убыток составил 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,9 млрд за аналогичный период прошлого года.