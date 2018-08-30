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«Аэрофлот» планирует взимать плату за выбор места на борту
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«Аэрофлот» планирует взимать плату за выбор места на борту 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Группа «Аэрофлот» планирует ввести новые платные сервисы для своих пассажиров с целью увеличения доходов компании, следует из презентации «Аэрофлота».
В частности, в планах компании значится введение возможности выбора мест в салоне самолета за дополнительную плату для пассажиров с дешевыми билетами.
Ранее в среду группа «Аэрофлот» опубликовала финансовый отчет по итогам I полугодия, согласно которому чистый убыток составил 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,9 млрд за аналогичный период прошлого года.
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