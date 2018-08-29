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Эксперт: Грузия открыта как для россиян, так и украинцев 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Грузинский политолог сообщил НСН, что граждан постсоветских стран в Грузии ждут как близких друзей.
Украина и Грузия договорились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам. Подписание соглашения планируется в сентябре во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. С 2015 года для украинцев действует безвизовый режим с Грузией. В июле 2017 года главы правительств Украины и Грузии высказали намерения упростить поездки граждан между странами и согласовали возможность пересечения границы по внутренним документам.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН отметил важность посещения Грузии жителями постсоветских республик, в частности Украины.
«Чисто технический в данном случае вопрос. Конечно, из того, что я смотрю, общаюсь, могу сделать вывод — из России туристов еще больше, чем из Украины. И это понятно. Мы же остаемся такими же соседями — проехал Крестовый перевал, через который ездил и Пушкин, и Лермонтов, и многие другие — и ты уже в Грузии. Очень много сейчас туристов из России. Это важно не только в финансовом плане. Важно, потому что люди ездят, общаются. Мне постоянно говорят, когда встречают на улицах, что никаких антирусских настроений, оказывается, нет, есть теплота и любовь. Конечно, из Украины тоже есть туристы, я сам не раз видел, но их гораздо меньше, и понятно, почему», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что грузинские власти надеются улучшить отношения с Россией, чтобы решать все существующие проблемы через диалог. Такое мнение высказал специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
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