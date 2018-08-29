Новое европейское направление откроет авиапредприятие в Вологодской области

Авиакомпания Череповца будет доставлять вологжан в Вену . Разрешение на полеты по этому маршруту выдала Росавиация

Ранее «Северсталь Авиа» доставляла пассажиров в Европейские Хельсинки Прагу . Но спрос на полёты был настолько низким, что нерентабельные направления закрыли, пишет www.aviaport.ru.

Новую попытку перевозчик сделает в направлении Австрии. Согласно документам, летать в ее столицу череповецким самолетам можно раз в неделю. Когда будет запущен новый рейс и какова его стоимость, пока не сообщается.

Добавим, что из Череповца за границу можно долетать в двух направлениях — Грузия и Болгария. Пассажиров доставят в Батуми и Бургас.