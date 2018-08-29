Ещё
Новое европейское направление откроет авиапредприятие в Вологодской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое европейское направление откроет авиапредприятие в Вологодской области 

Вологда.рф 52 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Авиакомпания Череповца будет доставлять вологжан в Вену. Разрешение на полеты по этому маршруту выдала Росавиация.
Ранее «Северсталь Авиа» доставляла пассажиров в Европейские Хельсинки и Прагу. Но спрос на полёты был настолько низким, что нерентабельные направления закрыли, пишет www.aviaport.ru.
Новую попытку перевозчик сделает в направлении Австрии. Согласно документам, летать в ее столицу череповецким самолетам можно раз в неделю. Когда будет запущен новый рейс и какова его стоимость, пока не сообщается.
Добавим, что из Череповца за границу можно долетать в двух направлениях — Грузия и Болгария. Пассажиров доставят в Батуми и Бургас.
Вологда.рф: последние новости
Отложить поездку в Индию рекомендуют туристам Вологодскую «Рождественскую сказку» представили на V всероссийском конкурсе в области событийного туризма «Рождественская сказка в Вологде» признана лучшим проектом на Всероссийском конкурсе событийного туризма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина пропала. Россияне в панике103
Тест: Угадайте, где Медведев27
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»318
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам511
Путин смягчил пенсионную реформу882
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
02:12
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
В мире Армия
01:14
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
В мире Украина
02:24
Москвичей попросили запастись водой
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение