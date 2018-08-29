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Россияне решили отдыхать в Грузии
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Россияне решили отдыхать в Грузии 

Рамблер 9 часов назад
Популярность Грузии как туристического направления среди россиян выросла. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel.
Отдых в Грузии стал самым популярным предложением на старте программ раннего бронирования на новогодние праздники. На отдых в закавказской стране пришлось 25% проданных туров, тогда как годом ранее Грузии не было даже в топ-20 рейтинга продаж.
По словам генерального директора компании Дмитрия Малютина, спрос на турпоездки в Грузию вырос из-за их низкой стоимости — в среднем 41 тысяча рублей. Тем временем средний тур в Индию стоит 69,5 тысячи, в Тунис — 86 тысяч, а во Францию — 127 тысяч.
В турагентстве TUI назвали Грузию «удачным» направлением для россиян — низкие цены, безвизовый въезд, отсутствие языкового барьера. Также там напомнили о недавнем появлении в Грузии отелей, которые работают по системе «все включено».
В свою очередь, в турагентстве OnlineTur спрогнозировали, что отдых в Грузии будет все более популярен среди россиян, однако не станет по-настоящему массовым, потому что в стране относительно мало гостиниц.
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