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Россия и Доминика откажутся от виз
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Россия и Доминика решили взаимно отменить визы 

Парламентская газета + ещё 9 19 минут назад
Россия одобрила проект соглашения с Доминикой об условиях взаимной отмены виз. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.
Договоренность предусматривает отказ от визовых формальностей при поездках на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан Российской Федерации и содружества Доминики.
Отмечается, что соглашение направлено на то, чтобы способствовать развитию контактов между жителями двух стран и увеличению количества взаимных поездок с деловыми и туристическими целями.
Доминика находится на одноименном острове в группе Малых Антильских островов в Карибском море. К северо-западу от нее расположена Гваделупа, к юго-востоку — Мартиника.
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