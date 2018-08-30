Россия и Доминика откажутся от виз

Россия и Доминика решили взаимно отменить визы

Россия одобрила проект соглашения с Доминикой об условиях взаимной отмены виз. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

Договоренность предусматривает отказ от визовых формальностей при поездках на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан Российской Федерации и содружества Доминики.

Отмечается, что соглашение направлено на то, чтобы способствовать развитию контактов между жителями двух стран и увеличению количества взаимных поездок с деловыми и туристическими целями.

Доминика находится на одноименном острове в группе Малых Антильских островов в Карибском море. К северо-западу от нее расположена Гваделупа, к юго-востоку — Мартиника.