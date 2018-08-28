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Россияне застряли в Болгарии
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Более тысячи россиян застряли в Болгарии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Ростуризм сообщил, что порядка 1,5 тыс. отдыхающих в Болгарии россиян, в числе которых около 150 детей, не могут воспользоваться оплаченными билетами на самолет и вернуться домой.
«24 августа 2018 года компания «НОЙ ТРАВЕЛ», выступающая посредником, через которого осуществляется взаимодействие российских участников рынка с авиакомпанией Bulgaria Air, досрочно прекратила сотрудничество в рамках чартерной программы с ООО «Турово», реализующей авиабилеты в Болгарию и в обратном направлении. Поводом послужило наличие у российской компании задолженности перед болгарским контрагентом», — сообщается на сайте ведомства.
В результате уже оплаченные авиабилеты российских туристов продали повторно.
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После вмешательства в ситуацию Федерального агентства по туризму и Генконсульства России в Варне домой удалось вернуть организованные детские туристические группы. Их возвращение осуществили за счет «НОЙ ТРАВЕЛ». Вылететь на родину смогли более ста детей, а 31 августа планируется вывезти еще 24 ребенка.
В настоящий момент около 1 тыс. купивших билеты на самолет туристов не могут вернуться в Россию.
«В случае если билет был продан в составе пакетного тура, то ответственность перед туристом за исполнение обязательств в части авиаперевозки несет туроператор, который сформировал тур и приобрел соответствующие услуги через ООО «Турово». Если услуги авиаперевозки приобретались туристом самостоятельно — непосредственно через ООО «Турово», через систему бронирования и т.п., то ответственность перед ним несет та компания, которая приняла оплату и предоставила информацию о том, что билет забронирован и оплачен», — сообщает Ростуризм.
Также в ведомстве отметили, что ООО «Турово» не предоставило информацию о том, какие авиабилеты реализовывались в рамках пакетных туров, а какие — по самостоятельным туристам.
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