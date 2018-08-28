Спрос на авиабилеты в Крым вырос в полтора раза

Спрос на авиабилеты в Крым вырос почти в полтора раза

Доля туристов, которые в июне-августе приобрели авиабилеты за границу, увеличилась с 36% до 37%, в то время как доля проданных авиабилетов на перелеты по России , напротив, сократилась с 64% до 63%, сообщает сервис бронирования Biletix.

Сочи, Анапа, Тиват, Краснодар, Санкт-Петербург, В десятку самых популярных направлений лета вошли Симферополь Кишинев , Минеральные воды, Ереван Батуми . Среди российских городов быстрее всего спрос увеличивался на билеты в Махачкалу, Красноярск и Санкт-Петербург, а среди иностранных — в Батуми, Кишинев и Ларнаку.

Объем продаж авиабилетов в Крым и обратно вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а в Сочи, напротив, снизился на 6%. При этом средний чек на авиабилеты из Москвы в Крым, Сочи и обратно увеличился более чем на 20%.

В целом, летом 2018 года объем продаж авиабилетов снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, спрос на перелеты за рубеж сократился на 9%, по России — на 4%. Причин тому несколько: коррекция после резкого роста продаж в 2017 году, проведение в России чемпионата мира по футболу и рост стоимости авиабилетов. Летом перелеты по России подорожали с 9 341 до 9 778 рублей за билет туда-обратно.