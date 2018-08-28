На развитие туризма в РФ выделят более 4 млрд рублей

Власти намерены потратить более 4 млрд рублей на развитие туризма в России, из них 2,5 млрд планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую целевую программу.
По данным газеты, программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» подразумевает распространение социальной рекламы о туризме в России по всему миру и внутри страны, на что уйдёт порядка 2,2 млрд рублей.
Кроме того, планируется организовывать туристские форумы, выставки и другие мероприятия, подчёркивает издание.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста.