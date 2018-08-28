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На развитие туризма в РФ выделят более 4 млрд рублей
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СМИ: На развитие туризма в России планируется выделить более 4 млрд рублей 

RT на русском + ещё 1 28 августа 2018
Фото: ТАСС
Власти намерены потратить более 4 млрд рублей на развитие туризма в России, из них 2,5 млрд планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую целевую программу.
По данным газеты, программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» подразумевает распространение социальной рекламы о туризме в России по всему миру и внутри страны, на что уйдёт порядка 2,2 млрд рублей.
Кроме того, планируется организовывать туристские форумы, выставки и другие мероприятия, подчёркивает издание.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста.
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