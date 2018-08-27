Газопровод, дорога и музей: Ильхам Алиев совершил поездку по регионам 

В Азербайджане завершилась газификация села Лагич — это один из популярных у туристов населенных пунктов, сообщает телеканал «МИР 24». В торжественной церемонии подачи газа участвовал президент Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан.
Газопровод провели и еще в несколько соседних населенных пунктов Арагит, Гендов, Намазгах и Гарагая.
Перед этим Ильхам Алиев открыл дорогу, соединяющую Лагич с Демиричи. Трасса протяженностью 22 километра облегчит путь пассажирам и перевозку грузов. Кроме этого, у туристов появилась возможность коротким и комфортным маршрутом добираться до объектов культуры и истории.
Также в рамках визита в регионы президент Азербайджана открыл археологический музей и среднюю школу.
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