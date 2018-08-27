Росавиация отозвала допуски «Саратовских авиалиний» по более 40 международным направлениям 

Росавиация отозвала допуски авиакомпании «Саратовские авиалинии» на выполнение международных регулярных авиаперевозок по более чем 40 направлениям, следует из материалов межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, опубликованных на сайте ведомства.
Авиакомпания не сможет выполнять рейсы по ряду направлений между Россией и Арменией, Грузией, Узбекистаном, Белоруссией, Азербайджаном, Грецией, Турцией, Египтом, Эстонией, Литвой и Финляндией.
Допуски были отозваны, в том числе по направлениям из Москвы в Гюмри, Гродно, Нахичевань, Вильнюс и Таллин, из Санкт-Петербурга — в Минск и Хельсинки, из Саратова — в Ереван, Худжанд, Самарканд, Ташкент, Баку, Даламан, Хургада, из Самары в Ереван, Тбилиси, Кутаиси, Батуми.
Причина отзывов допусков — аннулирование сертификата эксплуатанта.
Сертификат эксплуатанта авиаперевозчика аннулирован 31 мая после выявления ряда нарушений в ходе внеплановой проверки. Проверка проведена после крушения самолета авиакомпании 11 февраля в Подмосковье. На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.