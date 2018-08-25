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Определены самые дешевые курорты Абхазии в сентябре
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Определены самые дешевые курорты Абхазии в сентябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новый Афон, Гагра, поселок Цандрипш, село Алахадзы и Пицунда попали в пятерку курортов Абхазии, популярных для бюджетного отдыха в сентябре, сообщает Tvil.ru.
Сервис выявил места в Абхазии, где можно найти самый бюджетный отдых в бархатный сезон, учитывалась стоимость проживания в сутки.
Дешевле всего — в Новом Афоне (одна тысяча рублей), дороже — в Пицунде (2,3 тысячи рублей), ещё дороже — в Сухуме (более трех тысяч рублей).
Самый длительный отдых в сентябре планируют в Новом Афоне и Пицунде — в среднем на две недели.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых в бархатный сезон на курортах Абхазии на период от девяти до 14 ночей. Они готовы потратить на проживание в среднем около двух тысяч рублей в сутки.
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