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Показатели преступности в Грузии
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Показатели преступности в Грузии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Рост преступности в Грузии за семь месяцев текущего года составил 55,8 по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, согласно материалам на сайте МВД Грузии.
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