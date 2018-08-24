Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе

Азербайджан и Кавказские мужчины славятся своей гостеприимностью, воспитанностью и обходительностью с женщинами. Они осыпают девушек изощренными комплиментами, проводят бесплатные экскурсии по подъездам и дарят самые приятные беседы на любые темы. Корреспондентка «Ленты.ру» отправилась в Грузию Армению и выяснила, можно ли безопасно путешествовать по странам Кавказа, активно используя приложение для знакомств Tinder.

Тбилиси любит тебя, очень!

Прилетев в столицу Грузии и даже не успев пройти паспортный контроль, подключаешься к открытой сети WI-FI, которая называется Tbilisi loves you. Открываешь Tinder и сразу понимаешь, что это действительно правда. Тбилиси любит тебя, очень! Десяток суперлайков обрушивается за тот промежуток времени, который необходим чемодану, чтобы попасть на багажную карусель. Дальше — больше. Грузинские мужчины не скупятся не только на суперлайки, но и на комплименты: почти каждый мэтч подразумевает мгновенное начало диалога. К моменту заселения в отель уже минимум двадцать сообщений будут ждать ответа. И это при условии свайпанья вправо далеко не всех подряд, а только тех, кто тебе симпатичен.

С такими, кстати, в Грузии дела обстоят отлично — хотя бы потому, что парней в приложении там действительно больше. Причем очень скоро становится понятно, что значительный процент — либо такие же туристы из разных стран, либо экспаты. Но чтобы вдумчиво просмотреть профили всех, даже при наличии Gold-аккаунта понадобится минимум две недели. Если же в день устраивать три-четыре встречи с теми, кто понравился не только по фото, но и в общении, то в Тбилиси можно застрять на месяц. А вот в Батуми , например, за пять дней реально встретиться со всеми общительными красавчиками и начать узнавать на улицах тех, кто стал редким исключением из правил и, несмотря на мэтч, отмолчался.

Маменькины армяне

Армения на втором месте после Грузии по количеству симпатичных и необычных пользователей Тinder. А Ереван — это отнюдь не скопление проворных торговцев, пытающихся во что бы то ни стало продать тебе свой лучший товар. Столица Армении — средоточие юморных программистов, юристов, врачей и операторов. Художники, арт-дилеры и музыканты тоже попадаются в приложении, но не в таких количествах, как в Тбилиси. Да и спортсменов в Армении поменьше, зато почти все играют в шахматы, носят под рубашками белые маечки и не забывают звонить маме.

«Встретимся с вами через часик, хорошо? Мне еще надо рубашки в ателье завезти, чтобы их погладили», — говорит по телефону Аветик, в 30 лет впервые столкнувшийся с необходимостью гладить вещи, потому что его мама улетела к сестре в Америку. И если еда для Аво не проблема — или в кафе поест, или доставку на дом закажет, — то с рубашками, конечно, совсем беда. Вообще, армянские парни и их мамы — тема для отдельного исследования: настолько сильна и запутанна их взаимная связь. Провести несколько часов с армянином, которому за это время ни разу не позвонит мама, — значит найти поистине редкий экземпляр.

«Дэвушка, вам куда?»

А теперь переместимся в Азербайджан. Рельефные торсы, густые бороды, стильные усы подкарауливают тех, кто открыл приложение для знакомств в Баку . Почти у каждого в профиле есть хотя бы одна фотография в смокинге. Видимо, друзья женятся — и Эльшану, Тофику или Алекперу тоже пора. Но местные нравы накладывают свой отпечаток. Некоторые парни здесь любят публиковать фото без головы — непонятно зачем. По-моему, если хочешь привлечь внимание, фото с улыбкой — самый беспроигрышный вариант.

Специфика Tinder на Кавказе — практически полное отсутствие «несовпадений». Уже через десять минут пользования приложением исчезает страх быть отвергнутой, и начинаешь присматриваться тщательнее: каждый мэтч влечет за собой сообщение с латинскими символами. Причем если в Азербайджане и Грузии процентное соотношение переписок, ведущихся на английском или на русском, — 50 на 50, то в Армении русский знают все, кто старше 25.

Особенно забавно получается, когда переписываешься на английском, думая, что человек, видимо, по-русски совсем не говорит, встречаешься с ним и только собираешься произнести «Hi», как на тебя уже сыплется русская речь почти без акцента. Кстати, имитация акцента в стиле «Дэвушка, вам куда?» — это отличный повод от души посмеяться, ибо никто не умеет подтрунивать над этим аспектом кавказской жизни лучше самих кавказцев, которые очень сильны в самоиронии.

Как насчет «advanced»?

Еще одна отличительная особенность Tinder в южных странах — полная боеготовность мужчин встретиться чуть ли не в течение часа. Складывается впечатление, будто в Грузии мало кто торчит в офисе с девяти до шести, а в Армении сплошь и рядом фрилансеры, работающие на США Австралию . Это значит, что пересечься с утра во вторник и успеть съездить на озеро Севан до начала рабочего дня более чем реально. Именно благодаря приложению мы с подругой побывали во множестве классных мест в окрестностях Еревана, Тбилиси и Баку. Отличный, кстати, способ путешествовать.

Во-первых, это удобнее, чем автостоп: ты не только в курсе, как выглядит твой попутчик, но также имеешь возможность проверить его на адекватность еще до поездки. Во-вторых, таким образом, можно оказаться в невероятно живописных труднодоступных местах, куда не ходит общественный транспорт. В-третьих, кто, как не местные, знает, где находится все самое классное? И если иметь в виду, что жители Кавказа славятся своим гостеприимством, то абсолютно неудивительно, что находится немало желающих показать гостям свою страну наилучшим образом. Ничего не требуя взамен. Вообще!

— Ну вы же понимаете, что монастырь Джвари для изучающих Грузию — уровень «beginner»? Как насчет «advanced»? — говорит Нико, поглядывая одним глазом в зеркало заднего вида, а другим — поверх руля, за который он уверенно держится руками в кожаных перчатках. — Мы за! — радостно подпрыгиваем на заднем сидении, поддавшись обаянию владельца туристического агентства. — Тогда, раз уж сегодня праздник Святой Троицы, давайте погуляем по Мцхете, винного мороженого поедим, а потом в сторону озера Базалети отправимся, — предлагает он, паркуя машину в древней столице Грузии.

Если разместить в профиле фотографии, подчеркивающие описание: «Две путешественницы из России в поисках необычных мест (кафе, галерей, театров) в городе N», без каких бы то ни было намеков, то и неловких предложений не последует. Кавказцы настолько любят общаться, что используют приложение скорее для приятных дружеских встреч. Они привыкли, что для того, чтобы понравиться девушке, нужно изрядно потрудиться. И речь здесь не только о джентльменских манерах, которые там у всех чуть ли не с рождения, но и о цветах на первом свидании, попытках придумать что-нибудь нетривиальное и бесконечных комплиментах (подчас чрезвычайно изысканных). Кстати, без вашего согласия никто и никогда здесь не переступит черту.

«Постойте, но это же Кавказ! Неужели это безопасно — встретиться с незнакомцем, сесть к нему в машину, поехать за город и вернуться обратно в целости и сохранности?» — подумают многие. Более чем — при наличии, разумеется, головы на плечах! В Грузии после реформы полиции любые противозаконные действия караются так строго, что там на улицах спокойнее, чем у нас. В Армении, даже зная, что вас двое, парень никогда не прихватит с собой друга (а значит, преимущество уже хотя бы в количественном отношении — на вашей стороне). В Азербайджане мужчины льнут к двум русским девушкам без всяких приложений, поэтому парни из Tinder могут стать кем-то вроде телохранителей, и вы сможете наслаждаться обществом творческих и интеллигентных людей, которых вы определили себе в компаньоны сами.

Как насчет «advanced»?

— Чего бы тебе хотелось в Азербайджане больше всего? Куда поехать, что посмотреть или, может, что-то попробовать? — спрашивает Рза, арт-директор первого развлекательного телеканала. — Я мечтаю побывать на настоящей азербайджанской свадьбе. Но это, наверное, нереально? — Почему это? Сегодня суббота! У заведения, в котором мы сейчас ужинаем, есть несколько банкетных залов.

Надо ли говорить, что в банкетном зале, уже вместившем в себя 650 человек, нас ждал отдельный сладкий стол, накрытый за счет заведения… Мы сидели на втором уровне, не веря своим глазам: под нами разворачивалось масштабное торжественное событие. Несколько музыкальных коллективов, певцы, танцоры, красивый танец яллы, во время которого молодежь, держа друг друга за руки, ритмично и синхронно поднимая их и опуская, цепочкой обходит весь зал, по пути вбирая новых участников танца. Голова шла кругом от нереальности происходящего.

«Привет, красавица! Увидимся? Пообщаемся? Кофе, вино?» — пишут в Грузии и Армении. «Может, чаю?» — погружают приехавших в Азербайджан в традиционную чайную культуру.

Как проходит свидание на Кавказе? Встречаются там с парнями обычно на нейтральной территории. Среди излюбленных мест — уютные кафе в центре города, винные бары, панорамные рестораны, кальянные. Зависит это, конечно, от ваших предпочтений. Можно и просто по городу погулять, в ботанический сад заглянуть, устроить променад по набережной. Есть и такие, кто предлагает покататься по ночному городу на суперскоростной машине или мотоцикле, но и они в большинстве случаев подразумевают именно то, о чем пишут.

Музыканты, поинтересовавшись наличием планов на вечер, вполне могут предложить посетить какой-нибудь перформанс с их участием, сказав, что оставят для вас парочку билетов в буфете. Так мы с подругой оказались на потрясающем выступлении в Movement Theatre, толком и не пообщавшись с Ираклием, который, собственно, нас туда позвал; и на концерте симфонического оркестра в театре имени Руставели, перед началом которого альтист, вручивший нам пригласительные, махал нам со сцены смычком, чтобы мы нашли его глазами среди десятка одинаково одетых музыкантов.

А как насчет десятичасовой прогулки по старинным подъездам Тбилиси, которую для нас провел Георгий, грузинский режиссер, и которая в миллионы раз лучше самой профессиональной экскурсии — потому что душевно и от души! С ним же мы побывали за кулисами театра имени Грибоедова, на репетиции в Свободном театре и, подкупив продавщицу хурмы, смогли попасть в закрытый кинотеатр «Аполло», в котором больше ни один из всех знакомых нам тбилисцев не был.

Гость — подарок Бога

Если вы пришли на свидание в кафе, то заплатить вам за себя не удастся. «Гость — подарок Бога», — говорят на Кавказе и очень обижаются, когда девушка хочет заплатить за себя сама. При этом ни словом, ни жестом вас не заставят чувствовать себя обязанной. Угостить обедом или ужином — это самое незначительное, что они вообще способны сделать ради того, чтобы скоротать время за разговором с милой собеседницей.

— Так-так-так! Ты уже третью неделю в Ереване, а до сих пор не знакома с настоящим армянским джазом? Нет, ну это совсем не дело! — возмущается парень с идеальным музыкальным слухом и предлагает отправиться с ним вечером в джаз-клуб. Я не знаю, как это вообще возможно, но, будучи избалованной восхитительными французскими свиданиями, испанским, итальянским и турецким вниманием, я признаю, что самые романтичные вечера, которые может подарить Tinder, ждут вас именно на Кавказе. Причем больше всего романтиков, на мой взгляд, живет именно в Ереване.

Беседы кавказцы ведут о самом разном. У кого-то, конечно, в запасе стандартные вопросы про работу, музыку, фильмы, хобби, но всего этого можно легко избежать, если сразу задать нужный тон диалогу. Так я, например, всем говорила, что пишу книгу о путешествии по Кавказу, и разговор сразу уходил в это русло: сравнение трех стран, их представителей и культур. И даже когда речь предсказуемо заходила о работе, удавалось выведать те еще инсайты! Так, в Армении меня особенно впечатлил очень харизматичный парень, который работал тренером по фитнесу, но решил оставить спортзал и податься в дистрибьюторы туалетной бумаги: «Общаться с людьми мне очень нравится, этим я сейчас и занимаюсь. Знаете, как это интересно — убедить все бары и рестораны в городе в том, что наша туалетная бумага самая лучшая? Вот вы в Daboo были, а в Malocco? В следующий раз обратите внимание на бумагу. Превосходная!» Стремление уйти в продажи на Кавказе повсеместно, в то время как в России все с точностью до наоборот — по крайней мере, среди моих знакомых.

Вообще, парни здесь любят отпустить шутку-другую по поводу жителей соседних государств. Так, в Грузии постоянно подтрунивают над армянским желанием присвоить себе первенство во всем, армяне отпускают едкие, но очень смешные комментарии в сторону азербайджанцев, которые тоже за словом в карман не лезут и держат наготове ответочку. Нам, русским, хорошо: можно смеяться и над первыми, и над вторыми, и над третьими, зная, что шуточки о российской политике — следующие на очереди.

О политике, впрочем, не только шутят, но и ведут серьезные продолжительные беседы. От бесконечных разговоров на эту тему отлично спасает фраза об аполитичности. Так что ежели ты ничего не понимаешь в этой сфере, это будет лишь на руку: можно вещать о путешествиях, которые все любят. Особенно грузины, получившие возможность колесить по Евросоюзу без визы и почти сразу ринувшиеся туда на лоукостерах.

A как же любовь?