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Манящая страна огней. Азербайджан привлекает все больше туристов
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Манящая страна огней. Азербайджан привлекает все больше туристов 

Мир24 1 час назад
Азербайджан все больше привлекает зарубежных туристов. В первом полугодии текущего года турпоток в республику вырос на 10%, сообщает «МИР 24».
Основное увеличение — за счет путешественников из стран арабского мира. Это объясняется открытием новых прямых авиарейсов. Охотно едут в страну и граждане стран СНГ. Причем иностранцев интересует не только столица — Баку — но и другие регионы страны. В первом полугодии 2018 года Азербайджан посетили 1 миллион 300 тысяч туристов из 189 стран мира.
Ранее стало известно, что Баку занял первое место по популярности среди туристов среди городов стран СНГ. В текущем сезоне столицу страны огней посетили более миллиона отдыхающих.
Кого-то из приезжающих в сердце Азербайджана привела идеальная гармония античности и современности, другие отмечали восточное гостеприимство и комфорт в городе, а некоторые съезжались в Баку ради изысканных яств и национальных сладостей.
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