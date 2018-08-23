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На Черном море в Грузии спасли двух россиянок
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На Черном море в Грузии спасли двух россиянок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Две туристки из России, 42 и 53 лет, спасены в четверг в грузинском черноморском поселке Уреки, сообщила Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Туристки далеко отплыли от берега и не могли самостоятельно вернуться. Спасатели своевременно оказали им всю необходимую помощь.
В начале августа российский турист утонул в грузинском Поти. Он вместе со спутницей, тоже россиянкой, несмотря на соответствующие предупреждения спасателей о шторме в четыре балла в этом черноморском городе, решили поплавать. Девушку удалось спасти, а молодой человек утонул.
В прошлом году Грузию посетило 1,4 мла гостей из России, в этом году показатель, ориентировочно, будет заметно превышен. Многие россияне выезжают отдыхать на черноморские курорты Грузии.
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