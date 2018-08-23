На Черном море в Грузии спасли двух россиянок

Туристки далеко отплыли от берега и не могли самостоятельно вернуться. Спасатели своевременно оказали им всю необходимую помощь.

В начале августа российский турист утонул в грузинском Поти . Он вместе со спутницей, тоже россиянкой, несмотря на соответствующие предупреждения спасателей о шторме в четыре балла в этом черноморском городе, решили поплавать. Девушку удалось спасти, а молодой человек утонул.

В прошлом году Грузию посетило 1,4 мла гостей из России, в этом году показатель, ориентировочно, будет заметно превышен. Многие россияне выезжают отдыхать на черноморские курорты Грузии.