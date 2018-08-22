Из Ставрополя в Ереван с октября снова начнут летать самолёты

Регулярное авиасообщение по маршруту Ставрополь Ереван возобновляется с 1 октября, сообщили в международном аэропорту «Ставрополь».

Прямой рейс в столицу Армении будет осуществляться по понедельникам, средам и воскресеньям самолётами «Сухой Суперджет-100». Из Еревана он будет вылетать в 10.55, из Ставрополя — в 12.10.

Продажа билетов на рейсы с 1 по 24 октября уже началась. В ближайшее время появится возможность купить перелёт и на более поздний период.

Напомним, регулярные авиарейсы между Ставрополем и Ереваном осуществлялись до 2013 года, но затем были закрыты из-за прекращения работы компании-перевозчика.