Ещё
Из Ставрополя в Ереван с октября снова начнут летать самолёты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Ставрополя в Ереван с октября снова начнут летать самолёты 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Регулярное авиасообщение по маршруту Ставрополь — Ереван возобновляется с 1 октября, сообщили в международном аэропорту «Ставрополь».
Прямой рейс в столицу Армении будет осуществляться по понедельникам, средам и воскресеньям самолётами «Сухой Суперджет-100». Из Еревана он будет вылетать в 10.55, из Ставрополя — в 12.10.
Продажа билетов на рейсы с 1 по 24 октября уже началась. В ближайшее время появится возможность купить перелёт и на более поздний период.
Напомним, регулярные авиарейсы между Ставрополем и Ереваном осуществлялись до 2013 года, но затем были закрыты из-за прекращения работы компании-перевозчика.
АиФ Ставрополье: последние новости
«АиФ-СК» запустил спецпроект о Чечне Жертвенный баран сбежал с Курбан-байрама в КБР Рамзан Кадыров объяснил причины нападения на сотрудников полиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая семья найдена повешенной в Сочи
Кого из российских звезд убил СПИД83
Как Путин уничтожит США и другие события дня38
Крымский мост предложили уничтожить439
Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением11
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение