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Барселона ополчилась на иностранных туристов
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Барселона ополчилась на иностранных туристов 

Вести.Ru 5 часов назад
В Барселоне развернули кампанию против британских — и не только британских — туристов. На улицах появились плакаты и граффити, которые призывают иностранцев прыгать с балконов. Саркастичные надписи гласят, что это спасет местных жителей и улучшит их качество жизни. Авторы этих "художеств" призывают туристов уезжать домой.
В британском посольстве подданным Королевства советуют вести себя на отдыхе сдержаннее. За лето шестеро британских туристов в Испании погибли, когда решили прыгнуть в бассейн из своих номеров.
Тему нашествия туристов в Барселоне обсуждают уже несколько лет. Например, вводят ограничения на численность экскурсионных групп, передает телеканал "Россия 24". Жители жалуются, что из-за иностранцев в городе невозможно найти дешевое жилье, центр города заполонили карманники, а работать приходится за двоих из-за конкуренции в сфере туризма и услуг.
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