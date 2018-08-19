Менеджер туркомпании о популярных туристических направлениях сезона в Грузии

Хохлова о популярных туристических направлениях сезона в ГрузииМенеджер туристической компании Tkemali Tour Мария Хохлова рассказала, что поток туристов в Грузию увеличился на 20-25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Из Тбилиси самое популярное направление — это Военно-грузинская дорога, Казбеги и, конечно, Кахети. Из Батуми — это каньоны Окаце и Мартвили и регион горная Аджария", — сказала Хохлова в интервью Sputnik Грузия.

За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12,9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.