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Менеджер туркомпании о популярных туристических направлениях сезона в Грузии
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Менеджер туркомпании о популярных туристических направлениях сезона в Грузии 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Хохлова о популярных туристических направлениях сезона в ГрузииМенеджер туристической компании Tkemali Tour Мария Хохлова рассказала, что поток туристов в Грузию увеличился на 20-25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Из Тбилиси самое популярное направление — это Военно-грузинская дорога, Казбеги и, конечно, Кахети. Из Батуми — это каньоны Окаце и Мартвили и регион горная Аджария", — сказала Хохлова в интервью Sputnik Грузия.
За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12,9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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