Ещё
И зимой, и летом: на курорт Гудаури привезут искусственный снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И зимой, и летом: на курорт Гудаури привезут искусственный снег 

Мир24 1 час назад
Знаменитый грузинский горнолыжный курорт Гудаури скоро не будет зависеть от климата — там появится искусственный снег, сообщает телеканал «МИР 24».
Таким образом, владельцы рассчитывают увеличить поток иностранных туристов на курорте вдвое. Этим летом в республику приехали 2 миллиона отдыхающих. Вот и ведущие трэвел-шоу «С миру по нитке» находятся в Грузии. Там идут съемки нового сезона телепроекта.
«С миру по нитке» — это не просто шоу о туризме, а наглядная инструкция того, как потратив минимум денег, получить максимум приключений. Новый сезон проекта уже скоро на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Названы самые необычные услуги в отелях Радикалы из Барселоны попросили туристов покончить с собой В Швейцарии возобновили полеты на ретро-самолетах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое двойное убийство52
Трамп принял радикальное решение по Сирии133
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр51
Крупное государство пригрозило покинуть ООН22
Всем труба: Путин и Меркель давят на газ607
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
05:23
Трамп принял радикальное решение по Сирии
В мире Армия
00:15
С Волочковой произошло неприятное происшествие
Шоу-бизнес
00:58
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр
Общество С детьми
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:43
В Москве произошло жестокое двойное убийство
Криминал Происшествия
05:23
Появилось видео свадебного танца Путина
Общество
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение