И зимой, и летом: на курорт Гудаури привезут искусственный снег

Знаменитый грузинский горнолыжный курорт Гудаури скоро не будет зависеть от климата — там появится искусственный снег, сообщает телеканал «МИР 24».

Таким образом, владельцы рассчитывают увеличить поток иностранных туристов на курорте вдвое. Этим летом в республику приехали 2 миллиона отдыхающих. Вот и ведущие трэвел-шоу «С миру по нитке» находятся в Грузии . Там идут съемки нового сезона телепроекта.

«С миру по нитке» — это не просто шоу о туризме, а наглядная инструкция того, как потратив минимум денег, получить максимум приключений. Новый сезон проекта уже скоро на телеканале «МИР»

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