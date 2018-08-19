Названы пять необычных услуг в отелях

Отдохнуть на пляже и выпить коктейль можно во многих гостиница мира, но есть отели, которые предлагают уникальные услуги, сообщает PeterGreenberg.com.

В гостинице, расположенной в Чианг Рае в Таиланде , можно положить свой коврик для йоги на спину слона и оттачивать практику.

В берлинском отеле ( Германия ) есть возможность не просто спеть в душе, но и записать свою песню в одной из двух студий звукозаписи. Правда, с собой придется взять бэк-вокалистов.

В гостинице в Нью-Джерси ( США ) на крыше с видом на парк и Атлантический океан по вечерам показывают кино. Днем крыша служит лаунж-зоной.

Гостиница в Омане позволяет своим гостям почувствовать себя Джеймсом Бондом . Если кажется, что слишком прозаично приезжать в отель на арендованной машине или такси, можно прилететь на параплане вместе с профессиональным гидом.

Гавайский отель предлагает опцию для теннисистов: корты оборудованы камерами, которые записывают и анализируют игру в реальном времени.