Самый дешевый авиабилет этого лета обошелся туристу в 499 рублей

МОСКВА , 18 авг — РИА Новости . Этим летом авиабилеты даже по международным направлениям можно было купить менее, чем за тысячу рублей, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса проанализировали продажи билетов в одну сторону с вылетом в июне-августе 2018 года.

Дешевле всего стоили перелеты по маршрутам Ростов-на-Дону — Батуми Грузия ) и Ростов-на-Дону — Гюмри Армения ): 499 рублей. При этом средняя стоимость авиабилетов по этим направлениям летом — 4150 рублей и 3300 рублей соответственно.