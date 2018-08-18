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Самый дешевый авиабилет этого лета обошелся туристу в 499 рублей
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Самый дешевый авиабилет этого лета обошелся туристу в 499 рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Этим летом авиабилеты даже по международным направлениям можно было купить менее, чем за тысячу рублей, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса проанализировали продажи билетов в одну сторону с вылетом в июне-августе 2018 года.
Дешевле всего стоили перелеты по маршрутам Ростов-на-Дону — Батуми (Грузия) и Ростов-на-Дону — Гюмри (Армения): 499 рублей. При этом средняя стоимость авиабилетов по этим направлениям летом — 4150 рублей и 3300 рублей соответственно.
На втором месте перелет из Бургаса (Болгария) в Москву — путешественникам он обошелся всего в 554 рубля. Удачно сэкономили и те, кто купил билет за 624 рубля из Бургаса в Петербург. На четвертой строчке маршрут Элиста — Ростов-на-Дону — всего 880 рублей. Замыкает пятерку дешевых авиабилетов перелет из Варны (Болгария) в Москву, который стоил 980 рублей.
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