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Куда чаще летали россияне этим летом
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Продавцы рассказали, куда чаще летали россияне этим летом 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: EPA
Более 67% авиабилетов российские туристы приобрели в мае — июле в страны с безвизовым въездом, это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные онлайн-сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru. Его аналитики сравнили данные за май — июль 2018 года с данными за аналогичный период прошлого года.
На первом месте по популярности среди россиян — Армения. По сравнению с прошлым годом продажи билетов по этому направлению выросли на 3%. Следом идет Грузия — желающих отдохнуть там стало больше на 2%. Замыкает тройку лидеров Молдавия.
По словам представителей Kupibilet.ru, в топ-7 безвизовых стран попали также Египет, Южная Корея, Таиланд и Израиль. Во всех этих странах россияне получают бесплатные визы при въезде.
По данным пресс-службы, наиболее востребованными направлениями среди стран с визовым въездом стали Италия, Чехия, Германия, Франция, Испания, Греция и Болгария, интерес к которой вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
В марте Еврокомиссия предложила упростить процедуру выдачи туристических виз в страны Шенгена, среди предлагаемых мер — сокращение срока выдачи виз, возможность их получения на границах и более широкая выдача мультивиз.
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