Ещё
Туристы и грузинский язык: мастер-класс для гостей Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристы и грузинский язык: мастер-класс для гостей Тбилиси 

Sputnik Грузия 18 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил провести на улицах столицы Грузии небольшой мастер-класс по грузинскому языку для туристов. Смотрите на видео, что из этого получилось
Sputnik Грузия: последние новости
В очереди на грузино-российской границе Туристическое лето: прогулка по улочкам Тбилиси Как это было: Сезон белых ночей прошел в Санкт-Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай передал России секретные данные о ЦРУ86
Умерла величайшая певица в истории53
Как Путин шутит над подчиненными
Раскрыт большой обман «Дома-2»53
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы16
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение