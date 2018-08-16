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АТОР: турпоток в Россию увеличился в январе-июне до 14,9 млн человек
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АТОР: турпоток в Россию увеличился в январе-июне до 14,9 млн человек 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Поток иностранных граждан в Россию увеличился в первом полугодии на 1,5% до 14,912 млн человек, прибывших из 206 стран, сообщает АТОР со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.
Почти 68,7% потока составили граждане стран СНГ и постсоветского пространства. Всего из стран бывшего СССР (за исключением трех прибалтийских государств) с января по июнь приехали около 9 млн человек (— 3,5% в годовом выражении).
Поток из Украины сократился на 2,8%, Казахстана — на 3,5%, Узбекистана — на 5,1%, Таджикистана — на 9%, Азербайджана — на 1,3%, Армении — на 4,3%, Киргизии — на 4,6%. Между тем поток из Грузии, Абхазии и Туркмении увеличился.
Совокупный въездной поток из стран дальнего зарубежья в Россию составил в первом полугодии 4,5 млн человек (+ 14,1%).
Количество граждан Китая, посетивших Россию, увеличилось на 19% до 828 тыс. человек, из них 374 тыс. — организованный туризм. Поток из Польши сократился на 8,7%, Финляндии — на 8,5%, Литвы — на 8%, Норвегии — на 2%, Македонии — на 10,1%. Из Британии в Россию за первые шесть месяцев года приезжали более 100 тыс. человек (+ 22%).
Турпоток из стран Западной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки увеличился в первом полугодии на 41,3%. Самый значительный рост показала Саудовская Аравия (+ 729%), Марокко (+ 434,7%), Тунис (+ 232%) и Египет (+ 230%).
Турпоток из стран Северной, Центральной и Южной Америки вырос в первом полугодии на 83,3% до 414 тыс. человек, в том числе из США — на 21,2%, из Канады — на 26,3%.
Турпоток из стран Африки вырос на 110% до 27 тыс. человек. В основном такой рост произошел благодаря футбольным фанатам, прежде всего из Нигерии. Сборная этой страны участвовала в Чемпионате мира-2018 (8137 человек, + 802% в годовом выражении). Из ЮАР приезжали 8202 человека (+ 67%).
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