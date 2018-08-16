АТОР: турпоток в Россию увеличился в январе-июне до 14,9 млн человек

Москва , 16 августа — «Вести. Экономика». Поток иностранных граждан в Россию увеличился в первом полугодии на 1,5% до 14,912 млн человек, прибывших из 206 стран, сообщает АТОР со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ

Почти 68,7% потока составили граждане стран СНГ и постсоветского пространства. Всего из стран бывшего СССР (за исключением трех прибалтийских государств) с января по июнь приехали около 9 млн человек (— 3,5% в годовом выражении).

Совокупный въездной поток из стран дальнего зарубежья в Россию составил в первом полугодии 4,5 млн человек (+ 14,1%).

Количество граждан Китая , посетивших Россию, увеличилось на 19% до 828 тыс. человек, из них 374 тыс. — организованный туризм. Поток из Польши сократился на 8,7%, Финляндии — на 8,5%, Литвы — на 8%, Норвегии — на 2%, Македонии — на 10,1%. Из Британии в Россию за первые шесть месяцев года приезжали более 100 тыс. человек (+ 22%).

Турпоток из стран Северной, Центральной и Южной Америки вырос в первом полугодии на 83,3% до 414 тыс. человек, в том числе из США — на 21,2%, из Канады — на 26,3%.